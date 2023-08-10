伯恩茅斯前主帅奥尼尔 接任狼队帅位

（伦敦综合电）英格兰足球超级联赛球队狼队（Wolverhampton）在西班牙主帅洛佩特吉（Lopetegui）星期二（8月8日）突然辞职后的隔天，宣布伯恩茅斯（Bournemouth）前主帅加里·奥尼尔（Gary O'Neil）为接班人。

狼队在其官方网站上宣布，双方签订了三年的合约。

新赛季英超本周末展开，狼队将在本地时间下星期二（15日）凌晨的首轮赛中客战曼联（Manchester United），但洛佩特吉在这紧要关头突然辞职，所幸狼队的反应极快，只用不到一天的时间就填补了帅位空缺。

狼队在声明中写道：“我们很高兴能欢迎加里（奥尼尔）加入我们的球队。他是一名积极进取的年轻教练，有着坚定的原则，并受到与他共事的每个人的好评。我们很兴奋也很期待我们能在狼队共同创造出怎样的成就。我们的球员在季前赛已表现出了他们的实力，我相信加里和他的团队将继续指导和让他们取得进步，这个团队合作将能取得成功。”

奥尼尔被视为英格兰足坛新晋主帅之一

现年40岁的奥尼尔被视为英格兰足坛新晋主帅之一。他在伯恩茅斯于去年8月底惨遭利物浦（Liverpool）以9比0血洗，炒掉前任主帅帕克（Parker）后代班，11月转正。尽管他在执教的34场联赛中协助伯恩茅斯夺得36分，以第15名结束赛季，但他最终还是被球队开除，伯恩茅斯随后以西甲球队巴列卡诺（Vallecano）前主帅伊劳拉（Iraola）取而代之。

据了解，洛佩特吉是因为不满狼队在转会市场上的操作，连卖多名主力而愤而离队。

洛佩特吉曾是西班牙国家队主帅，去年11月加盟狼队，没想到双方合作不到九个月就分道扬镳。