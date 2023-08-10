不让梅西专美 帅罗连续四场进球率利雅得胜利闯决赛

梅西（Messi）转战美国后连续四场进球，而在沙特阿拉伯踢球的另一位世界级球星罗纳尔多（Ronaldo）也不遑多让，在星期三（8月9日）也连续四场建功，帮助利雅得胜利（Al Nassr）闯入阿拉伯球会冠军杯决赛。他将争取在新东家的首座冠军。

利雅得胜利在这场半决赛以1比0小胜伊拉克冠军艾尔索达（Al Shorta）。刚从拜仁慕尼黑（Bayern Munich）加盟的塞内加尔边锋马内（Mane）赢得罚球，让“帅罗”在第75分钟操刀得手，连续四场都进一球。

利雅得胜利将在本地时间星期天（13日）的决赛对垒另一支沙特豪门希拉尔（Al Hilal）。后者在另一场半决赛以3比1淘汰同样来自沙特的利雅得青年人（Al Shabab）。

与此同时，在美国掀起热潮的阿根廷队长梅西，也正领军迈阿密国际（Inter Miami）冲击联赛杯冠军。在这位世界冠军球员四场进七球带动下，迈阿密国际已闯入八强。这令球队原本在8月20日对垒夏洛特队（Charlotte FC）的美国职业大联盟比赛被延期。梅西的联赛首秀料将是8月27日对垒纽约红牛（New York Red Bulls）的比赛。

帅罗为林荣福父子足球游戏站台

梅西和罗纳尔多作为足坛两大球星，虽然已不在欧洲主流联赛踢球，但商业影响力依旧。梅西的球衣在美国卖断货；此前和本地富商父子林荣福及林伟杰合作创办“ZujuGP”足球公司的罗纳尔多，也在星期四（10日）为他参与的最新足球游戏“Kickoff by Zuju”站台。

游戏配合本周末开踢的英超新赛季正式推出。玩家能在观看比赛直播的同时，配合比赛中的实况场面，如进球、射门、传中等获得分数。玩家可以在游戏中提升等级，所能获得的奖品包括限量版的罗纳尔多卡牌等。