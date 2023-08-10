阿布时代涉嫌财务违规 蓝军遭英超调查

（路透讯）英格兰超级联赛首席执行官马斯特斯（Masters）星期三（8月9日）向英国《泰晤士报》透露，英超正在调查切尔西（Chelsea）在前老板阿布拉莫维奇（Abramovich）掌权期间，是否存在财务违规行为。

俄罗斯寡头阿布拉莫维奇去年在英国政府因俄乌战争冻结其在英国的资产后，将切尔西卖给了以美国商人伯利（Boehly）为首的财团。

蓝军的新管理层之后向欧洲足球管理机构欧洲足联、英超和英国足总汇报了阿布拉莫维奇时代的一些财务交易。

马斯特斯称英超尽可能高效进行调查程序

马斯特斯接受《泰晤士报》采访时说：“关于切尔西过去的问题，我们已经非常坦诚，因为（切尔西）向英超联赛和英足总自行上报了，所以很明显地，我们正在调查此事。”

“如果英超联赛认为一家球会违反了财务规定并且必须立案调查，该球会就必须接受调查。”

据《泰晤士报》报道，这项调查涵盖了向未公开的海外公司支付的数百万英镑，这些公司都与足球中介有关。若切尔西遭定罪，或导致球会遭到重金罚款，甚至扣分。

马斯特斯说：“我们希望以尽可能高效和最快的方式进行正当程序，无论球会是否被判有罪，无论是否违反了规定，我们都希望得出正确的答案。”

欧洲足联于七月与切尔西就球会涉及2012年至2019年之间提交不完整交易财务信息达成了和解，蓝军当时就支付了1000万欧元（约1482万新元）的罚款。

切尔西在上个赛季表现差劲，落得英超积分榜第12位，无法取得2023-24年赛季的欧战资格。