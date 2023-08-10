中国“蝶后”张雨霏大运会狂扫九金 网民酸大人打小孩

中国“蝶后”张雨霏在成都世界大学生运动会九战九金，被部分网民嘲讽像大人打小孩，胜之不武。

世界大学生运动会简称大运会，参赛者仅限在校大学生或毕业不超过两年的大学生，且年龄必须在17岁至28岁之间。中国“蝶后”张雨霏和“蛙王”覃海洋刚结束福冈世界水上运动锦标赛，便马不停蹄地参加大运会。

世锦赛和大运会“无缝接轨”，25岁的张雨霏说自己在为2024年巴黎奥运会努力。

身为东南大学体育系研究生的张雨霏这次参加的九个项目全部拿到金牌，并且八次打破赛会纪录，在世锦赛实现蛙泳“金牌套餐”的覃海洋也有五冠入账。

当被问及为什么要报名参加九项这么多时，张雨霏告诉《新华社》：“其实从今年开始我就进入比赛模式，我的报项和心态都逐渐对标巴黎奥运会。我是为了锻炼自己持续作战的能力，就是为了到明年巴黎奥运会上出现这种情况，我知道该怎么应对、怎样更好地去解决。”

虽然完全符合参加大运会的资格，但部分网民还是觉得刚在世锦赛斩获两金一银两铜的张雨霏参加大运会就像是大人打小孩，胜之不武。

张雨霏：有时会懒惰 看覃海洋训练激励自己

此外，张雨霏也在接受采访时坦言，自己有时会偷懒，平时都是看队友覃海洋训练来激励自己。

“教练说的很多细节我都做不到，总会找偷懒的理由，但看到覃海洋那么认真训练，我就会勉励自己不能再偷懒了，要把技术细节做到完美。”

此次参加大运会，张雨霏和覃海洋等泳手也是为了下个月主场举行的杭州亚运会保持状态。中国在2018年雅加达亚运会以19枚金牌排名游泳奖牌榜第二，第一属于同样19枚金牌但是银牌更多的日本。此役家门口作战，他们盼在主场大放光彩。