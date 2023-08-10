珊蒂表现出色 获世锦赛资格

（新加坡讯）我国“女飞人”珊蒂凭借今年优秀的表现获得布达佩斯世界田径锦标赛参赛资格，这是新加坡过去十多年来第一次有选手不靠外卡参赛。

珊蒂此前曾参加过三次世锦赛，但都是外卡选手。今年，珊蒂在女子100米和200米跑频频打破全国纪录，还在亚洲锦标赛成为“双冠王”，如此佳绩让她锁定了了8月19日至27日在布达佩斯举行的田径世锦赛。

第一位新加坡选手 凭表现获世锦赛资格

选手们可通过达标入围成绩或世界排名参赛，女子100米和200米的达标时间分别是11秒08和22秒60。珊蒂的两项成绩虽未达到，但她凭借世界排名获得参赛权，成为我国田径总会至少从2011年记录这个数据以来，凭表现取得世锦赛资格的第一位新加坡选手。

100米和200米各有48个参赛名额。在100米项目中，有24名运动员达到了11秒08的参赛标准，另外24名运动员则根据他们的世界排名参赛。

珊蒂的成绩是11秒20，她以1220分排名世界第49位。但每个国家最多只能有三名选手参赛，所以珊蒂的最终成绩排在第36顺位。由于谢莉安是卫冕冠军，因此牙买加有四名代表。

在200米项目中，有26名选手达标，因此另有22名运动员通过世界排名获得资格。珊蒂本赛季的200米最佳成绩是22秒69，排在第28顺位。

珊蒂今年的状态很好，她在今年5月的柬埔寨东南亚运动会上成为我国历史首位夺得了100米和200米双料冠军的女运动员，后来她在7月的亚锦赛重复了这一壮举。

在参加布达佩斯世锦赛前，珊蒂在欧洲三站比赛积极备战，她7月底在夏洛腾堡仲夏夜赛赢得200米金牌，之后在8月初的瑞典马尔默的Folksam大奖赛也赢得该项目金牌。