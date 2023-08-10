多伦多大师赛 法国老将蒙菲尔斯两盘挑落西西帕斯

西西帕斯在多伦多大师赛意外不敌法国老将蒙菲尔斯，止步32强。这是36岁的蒙菲尔斯一年多来首次战胜世界排名前十的球员。

（多伦多法新电）世界第四的希腊好手西西帕斯星期四（8月10日）在多伦多大师赛遭爆冷，被世界第276的法国球员蒙菲尔斯击败，首轮遭淘汰。

36岁的蒙菲尔斯备受伤病和年龄困扰已有一段时间，没在巡回赛取得好成绩，目前世界排名已滑落到200名之外。但对垒状态不俗的西西帕斯，他用了不到90分钟，便以6比4、6比3胜出，挺进16强。

这场胜利对蒙菲尔斯来说非常难忘，这是他自2022年3月以来首次击败排名前十的球员，而且还是状态不俗的西西帕斯。24岁的西西帕斯不久前才赢得男子网球员协会（ATP）250级别的墨西哥公开赛男单冠军。

西西帕斯一度差点打破蒙菲尔斯发球局，但后者还是化险为夷。蒙菲尔斯说：“被化解掉第一个赛点后，我保持冷静，尽量从简。我只是保持冷静，不要慌。我知道斯特凡诺斯信心满满来到这里，他会全力以赴。”

“我打了一场稳定的比赛，我对自己在场上的表现非常满意。”

蒙菲尔斯下一轮将与澳大利亚的武基奇争夺复赛资格。

阿尔卡拉斯取得ATP第13场连胜

此外，世界排名第一的阿尔卡拉斯旗开得胜，以6比3、7比6（7比3）击败谢尔顿，取得ATP第13场连胜。

美国公开赛即将举行，连续赢得女王俱乐部锦标赛和温布登锦标赛冠军的阿尔卡拉斯正积极备战，为美网卫冕做准备。

阿尔卡拉斯的本赛季战绩为48胜4负。在这场对垒谢尔顿的比赛中，他坦言对手开局更有侵略性。

“他从一开始就比我更有侵略性。我试着保持稳定，找到自己的节奏，但我遇到了一些麻烦。但我很高兴能进入下一轮，这样的比赛有助于集中注意力。”

阿尔卡拉斯的16强对手是来自波兰的15号种子胡尔卡奇。

复出的第二场比赛无缘胜利，卡罗琳接下来将持外卡参加辛辛那提公开赛。（法新社）

丹麦甜心卡罗琳止步次轮

在蒙特利尔进行的加拿大公开赛中，“丹麦甜心”卡罗琳·沃兹尼亚奇在次轮遗憾落败。在这场大满贯冠军之间的较量中，新科温网冠军马尔凯塔·万卓索娃以6比2、7比5胜出，打进16强。

时隔三年多复出，卡罗琳在首轮获胜后，次盘面对九号种子马尔凯塔完全招架不住。尽管她次盘表现得非常顽强，但仍无力回天。

此役落败后，卡罗琳将持外卡参加接下来的辛辛那提公开赛和美网。马尔凯塔则会和六号种子、美国球员可可·高芙争夺复赛资格。