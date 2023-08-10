前队长孔帕尼率伯恩利主场摆阵 曼市争开门红不留情

这是孔帕尼第二次率队倒戈旧主。两队今年3月在足总杯交锋时，曼市以6比0狂胜。

新赛季英超联赛本地时间星期六（8月12日）凌晨由上届三冠王曼市（Manchester City）客战升班马伯恩利（Burnley）拉开战幕。继上赛季足总杯后，由前曼市队长孔帕尼（Kompany）领衔的伯恩利将再次挑战师父、曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola），相信只能输少当赢。

曼市在上赛季尾声多得阿申纳（Arsenal）掉链子，以稳定的状态从后追上，夺得英超三连冠，也拿下英足总杯和队史首座欧冠冠军。不过他们在上周的社区盾中出师不利，经过点球大战输给阿申纳，相信全队目前都动力十足，要在首轮比赛拿伯恩利出气。

伯恩利主帅孔帕尼曾效力曼市长达11年，担任球队队长达八个赛季。（路透社）

和其他强队相比，曼市今年夏天在转会市场的动作较小，虽然失去了原队长京多安（Gundogan）和边锋马赫雷斯（Mahrez），但阵容依旧兵强马壮，也引入了同样来自克罗地亚的后卫格瓦迪奥尔（Gvardiol）和中场科瓦契奇（Kovacic）。

前锋哈兰德上赛季初来乍到就登峰造极，以36球打破英超射脚王纪录。中场德布吕纳（de Bruyne）也以16个助攻成为助攻王。两人将继续成为各队的心腹大患。

不过德布吕纳因为在上赛季欧冠决赛受伤，缺席了球队的所有季前热身赛。他在社区盾替补上阵，可是踢丢点球，状态尚未在最佳。但球队人才济济，即使德布吕纳没有首发，面对伯恩利可能还是绰绰有余。

欧青赛英格兰门神倒戈旧主

反观伯恩利引进了约10位球员，包括从曼市引进上个月帮助英格兰夺得39年来首座21岁以下欧锦赛冠军的大功臣、门将特拉福德（Trafford）。特拉福德在欧青赛六场比赛中完成零封，并在决赛将对手在补时阶段的罚球拒于门外。

特拉福德是英格兰在21岁以下欧锦赛夺冠的大功臣。（法新社）

他上个赛季被外借到英甲联赛的博尔顿（Bolton）表现同样出色，转会后或许将取代上赛季的球队头号门将穆里奇（Muric）首发。穆里奇也曾是曼市门将，不过他只为曼市一线队上阵过五次，都是在联赛杯。

伯恩利前个赛季从英超降级后，上赛季在曼市传奇孔帕尼率领下以101分的成绩拿下英冠冠军，重返英超。虽然他们和曼市上赛季分别拥有各自联赛的最强火力及最强防线，但两队实力还是有不小的差距。

曼市今年曾六球痛宰伯恩利

曼市和伯恩利交手已经取得11连胜，并16场不败。两队曾在今年3月的足总杯八强交锋，当时曼市凭借挪威前锋哈兰德（Haaland）上演帽子戏法，以6比0痛宰伯恩利。

此外，上赛季在各项赛事为伯恩利攻入19球的队内最佳射脚特拉（Tella）已经结束租约，在新赛季回归南安普敦（Southampton），且看他的空缺能不能被其他进攻球员取代。

对伯恩利有利的是，他们拥有主场优势，在上赛季只输过一次主场比赛，因此应该不会重演六球惨败的戏码。至于是否能爆冷，就看后卫出身的孔帕尼如何布局防线，再来思考防守反击的策略。