前队长孔帕尼率伯恩利主场摆阵 曼市争开门红不留情

陈明耀

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发布 / 2023年8月10日 8:53 PM
曼市主帅瓜迪奥拉（左）要率队完成联赛四连冠。第二个赛季征战英超的前锋哈兰德能否保持甚至超越上赛季的精彩表现，至关重要。（法新社）
曼市主帅瓜迪奥拉（左）要率队完成联赛四连冠。第二个赛季征战英超的前锋哈兰德能否保持甚至超越上赛季的精彩表现，至关重要。（法新社）

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这是孔帕尼第二次率队倒戈旧主。两队今年3月在足总杯交锋时，曼市以6比0狂胜。

新赛季英超联赛本地时间星期六（8月12日）凌晨由上届三冠王曼市（Manchester City）客战升班马伯恩利（Burnley）拉开战幕。继上赛季足总杯后，由前曼市队长孔帕尼（Kompany）领衔的伯恩利将再次挑战师父、曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola），相信只能输少当赢。

曼市在上赛季尾声多得阿申纳（Arsenal）掉链子，以稳定的状态从后追上，夺得英超三连冠，也拿下英足总杯和队史首座欧冠冠军。不过他们在上周的社区盾中出师不利，经过点球大战输给阿申纳，相信全队目前都动力十足，要在首轮比赛拿伯恩利出气。

伯恩利主帅孔帕尼曾效力曼市长达11年，担任球队队长达八个赛季。（路透社）

和其他强队相比，曼市今年夏天在转会市场的动作较小，虽然失去了原队长京多安（Gundogan）和边锋马赫雷斯（Mahrez），但阵容依旧兵强马壮，也引入了同样来自克罗地亚的后卫格瓦迪奥尔（Gvardiol）和中场科瓦契奇（Kovacic）。

前锋哈兰德上赛季初来乍到就登峰造极，以36球打破英超射脚王纪录。中场德布吕纳（de Bruyne）也以16个助攻成为助攻王。两人将继续成为各队的心腹大患。

不过德布吕纳因为在上赛季欧冠决赛受伤，缺席了球队的所有季前热身赛。他在社区盾替补上阵，可是踢丢点球，状态尚未在最佳。但球队人才济济，即使德布吕纳没有首发，面对伯恩利可能还是绰绰有余。

欧青赛英格兰门神倒戈旧主

反观伯恩利引进了约10位球员，包括从曼市引进上个月帮助英格兰夺得39年来首座21岁以下欧锦赛冠军的大功臣、门将特拉福德（Trafford）。特拉福德在欧青赛六场比赛中完成零封，并在决赛将对手在补时阶段的罚球拒于门外。

特拉福德是英格兰在21岁以下欧锦赛夺冠的大功臣。（法新社）

他上个赛季被外借到英甲联赛的博尔顿（Bolton）表现同样出色，转会后或许将取代上赛季的球队头号门将穆里奇（Muric）首发。穆里奇也曾是曼市门将，不过他只为曼市一线队上阵过五次，都是在联赛杯。

伯恩利前个赛季从英超降级后，上赛季在曼市传奇孔帕尼率领下以101分的成绩拿下英冠冠军，重返英超。虽然他们和曼市上赛季分别拥有各自联赛的最强火力及最强防线，但两队实力还是有不小的差距。

曼市今年曾六球痛宰伯恩利

曼市和伯恩利交手已经取得11连胜，并16场不败。两队曾在今年3月的足总杯八强交锋，当时曼市凭借挪威前锋哈兰德（Haaland）上演帽子戏法，以6比0痛宰伯恩利。

此外，上赛季在各项赛事为伯恩利攻入19球的队内最佳射脚特拉（Tella）已经结束租约，在新赛季回归南安普敦（Southampton），且看他的空缺能不能被其他进攻球员取代。

对伯恩利有利的是，他们拥有主场优势，在上赛季只输过一次主场比赛，因此应该不会重演六球惨败的戏码。至于是否能爆冷，就看后卫出身的孔帕尼如何布局防线，再来思考防守反击的策略。

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