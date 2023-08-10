羽毛球世锦赛我国签运不俗 骆建佑或八强碰安赛龙

世界羽毛球锦标赛抽签结果出炉，我国选手的整体签运还算不错，2021年男单冠军骆建佑前两圈预料可顺利晋级，但16强和八强将面对考验。

今年的世锦赛将从8月21日到27日在丹麦首都哥本哈根举行。男单共有64人参赛，女单则有48人，三项双打也各有48对选手参赛。

骆建佑作为七号种子，首圈将对垒西班牙世界排名第87的阿比安。这将是两人连续两年在世锦赛首圈碰头，骆建佑对阿比安保持交锋的两战全胜。如果取胜，他将对垒阿塞拜疆选手德维卡约和美国选手贾斯汀·马（音译）之间的胜者。这两位选手更加名不见经传，取胜应该不难。

骆建佑16强或碰普兰诺伊

不过在16强，骆建佑可能对上印度的九号种子普兰诺伊，骆建佑在交手记录上以1比3落下风。如果能更进一步，他或在八强硬碰拥有主场优势的世界第一好手安赛龙交锋。安赛龙以六胜两负占据交手优势。

我国另一位男单郑加恒将在首圈对垒菲律宾选手洛达。虽然郑加恒的世界排名比对手低57位（97对40），但郑加恒两年前曾在双方唯一交锋中取胜。本场比赛胜者料对垒香港的15号种子李卓耀。

男单首圈的焦点战是近况不理想的马来西亚一哥李梓嘉作为非种子选手，挑战印度尼西亚的五号种子乔纳坦。

女单杨佳敏迎战法国齐雪菲

杨佳敏在世锦赛的个人最佳战绩，是在2019年闯入八强。（法新社）

女单方面，去年因确诊冠病缺席世锦赛的我国一姐杨佳敏，首圈对垒法国选手齐雪菲，同样具有排名（22对54）和交手记录（1比0）优势，胜者将挑战印尼的八号种子选手玛丽斯卡。首次参加世锦赛的21岁我国年轻选手努尔因斯利亚将和巴西的朱莉安娜·维埃拉争夺次圈资格。

不久前反超日本名将山口茜登上世界第一的韩国好手安洗莹直接晋级32强，将对垒马来西亚选手吴堇溦和薇薇安·桑多尔哈齐之间的胜者。

我国女双金羽佳／黄嘉盈（世界排名23）和混双许永凯／陈薇涵（世界排名29）的首圈对手和自身实力相近，前者对垒英格兰的克洛伊·比尔切／劳伦·史密斯（世界排名29）；后者和东道主选手马蒂亚斯·蒂里／艾米丽·马厄隆（世界排名23）交锋。

我国世界排名第74的男双骆建贤／郭俊良则挑战刚夺得成都世界大学生运动会金牌的中国组合、排名第20的任翔宇／谭强。