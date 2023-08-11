一则贴文赚436万元 帅罗再次登顶IG富豪榜

（路透讯）谁说社交媒体是属于Z世代的？现年38岁的葡萄牙球星“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）不仅是体坛最高薪运动员，在社交媒体Instagram（IG）上同样赚翻天。

根据英国数据分析公司Hopper HQ公布的2023年IG富豪榜，帅罗再次名列前茅，这是这名五届国际足联金球奖得主连续三年占据榜首。

这份榜单也显示，追随者直逼6亿人的他，每则贴文能赚323万美元（约436万新元）。更夸张的是，这个数目同比去年涨了近100万美元。

梅西一则贴文可赚260万美元

排在帅罗之下位列次席的则是今夏刚转战美国职业大联盟的阿根廷球星梅西（Messi），他的一则贴文可赚260万美元。

值得一提的是，梅西去年排名第三，落后排名第二的美国艺人凯莉·珍娜（Kylie Jenner），但后者今年排名下滑至第四。除了梅西之外，另一名美国艺人塞蕾娜·戈麦斯（Selena Gomez）也超越了她。

另外两名挤进前20的运动员是印度板球手维拉·哥利（Virat Kohli，第14名）和巴西球星内马尔（Neymar，第19名）。

传统名人魅力仍在网红之上

谈及这份榜单，Hopper HQ创办人之一的班达尔说：“令我震惊的是，该平台（IG）每年赚的钱正逐年增加。然而，更令我惊艳的是，排名在前的还是那几个人。 显然，传统名人的魅力仍在网红之上。”

他也说：“罗纳尔多和梅西不只统治球场，在社媒领域也占据统治性的地位，很明显地，他们体现了个人品牌的力量及其对我们‘普通’人的影响力。”

在这份榜单上排名最高（第40名）的网红是出生于塞内加尔的意大利人卡比·拉姆（Khaby Lame），他因在冠病期间于TikTok上发布一系列视频吐槽过于复杂的生活小撇步而成为网络红人。