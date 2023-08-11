巴西后卫伊瓦涅斯告别罗马加盟沙特阿赫利

（路透讯）沙特阿拉伯职业足球联赛宣布，巴西国家队后卫罗杰·伊瓦涅斯（Ibanez）告别意甲豪门罗马（AS Roma），与沙特球会阿赫利（Al-Ahli）签下四年合约。

这两家球会并未透露这名26岁球员的转会费。伊瓦涅斯在2021年从亚特兰大（Atlanta）永久转会至罗马，他在上个赛季为主帅莫里尼奥（Mourinho）出场48次，攻进三球。

阿赫利于当地时间星期四（8月10日）在前称推特的社媒平台X上，发布伊瓦涅斯加盟的消息：“欢迎来到阿赫利，罗杰！”

阿赫利较早时已经任命贾斯勒（Jaissle）为球队新帅，签约三年，此前奥地利球会萨尔茨堡红牛（Red Bull Salzburg）解雇了这位德国籍教练。

去年经历一个赛季的乙级联赛后重返职业联赛，阿赫利大手笔招兵买马，除了伊瓦涅斯外，他们也已签下了利物浦（Liverpool）前锋菲尔米诺（Firmino）、切尔西（Chelsea）门将门迪（Mendy）、曼市（Man City）翼将马赫雷斯（Mahrez）、纽卡斯尔（Newcastle）翼将圣马克西曼（Saint-Maximin）和巴塞罗那中场凯西（Kessie）。

阿赫利的资金来自沙特公共投资基金（PIF），PIF也是沙特职业联赛冠军伊蒂哈德（Al-Ittihad）、利雅得胜利（Al Nassr）、希拉尔（Al Hilal）的幕后台柱。

沙特联赛新赛季星期五（11日）开锣，本地球迷可以通过SPOTV频道观看直播赛事。