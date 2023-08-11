决胜盘出状况 阿尔卡拉斯多伦多大师赛惊险晋级

（多伦多综合电）险些阴沟里翻船，阿尔卡拉斯（Alcaraz）星期五（8月11日）凌晨惊险晋级多伦多网球大师赛复赛。三号种子鲁德（Ruud）不敌福基纳（Fokina），无缘晋级。

头号种子、西班牙红星阿尔卡拉斯与波兰一哥胡尔卡奇（Hurkacz）鏖战三盘，最终以3比6、7比6（7比2）、7比6（7比3）双抢七惊险逆转，晋级八强。

在比赛最后一盘，阿尔卡拉斯突然找不到状态，连续丢分，险些输掉比赛。他在赛后谈及此事时坦言，自己当时不知道发生了什么事。

“我在击球时找不到手感，那一刻我开始感觉很糟糕。我想的是保持冷静，尝试找办法来克服问题。在五到六次的发球后，我开始感觉好多了。”

接下来，他将与美国球员保罗（Paul）争夺一个半决赛席位，后者以6比3、6比2轻取同胞吉隆（Giron）。

默里腹部受伤退赛 辛纳不战而胜

该场比赛结束后不久，现年36岁的默里（Murray）因腹部受伤宣布退出与意大利球员辛纳（Sinner）的16强比赛。辛纳不战而胜，接下来他将面对法国老将孟菲尔斯（Monfils）的挑战，后者以两个6比4击败澳大利亚的武基奇（Vukic）。

英国36岁老将默里（图）因腹部受伤，为意大利球员辛纳送出退赛大礼。（法新社）

另一场焦点战，西班牙好手福基纳苦战三个多小时，以7比6（7比4）、4比6 、7比6（7比4）险胜挪威名将鲁德，晋级八强。接下来他将与美国选手麦克唐纳德（McDonald）争夺半决赛席位，后者稍早前以两个6比3完胜本土作战的加拿大“火炮”拉奥尼奇（Raonic），职业生涯首次闯进大师赛八强。

24岁西班牙好手福基纳与挪威名将鲁德苦战三小时晋级。图为福基纳在比赛中回球。（路透社）

在女单16强赛事中，波兰女将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）以6比1、4比6、6比4战胜捷克的卡洛琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova）晋级复赛，继续锁定世界女单第一排名。