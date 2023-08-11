职业赌徒爆料：米克尔森30年投入10亿美元豪赌

在星期四（8月10日）出版的新书中，美国职业赌徒比利·沃尔特斯（Billy Walters）披露了高尔夫球名将、“左手将军”菲尔·米克尔森（Phil Mickelson）嗜赌的细节。

沃尔特斯称，米克尔森30年来累计投入了超过10亿美元（约13亿5000万新元）用于赌博，并且在2012年莱德杯，米克尔森还试图下注40万美元买美国队获胜，但在沃尔特斯的劝阻下，米克尔森最终没有犯下这一无法挽回的大错。

新书披露米克尔森数十年沉迷赌博细节

沃尔特斯曾经长期和米克尔森关系亲密。在他的新书《赌徒：风险生活的秘密》（Gambler: Secrets from a Life at Risk）中，他讲述了米克尔森过去数十年沉迷赌博的细节。

米克尔森去年承认曾沉迷赌博，接受了“数百小时治疗”，以戒除赌瘾。根据高尔夫球作家阿兰·西普纳克（Alan Shipnuck）去年出版的米克尔森传记，米克尔森因为赌博输掉了超过4000万美元。

沃尔特斯的书中却写道：“根据我们的关系和我从其他人那里了解到的信息，米克尔森在赌博中损失的远不止4000万美元，而是接近1亿美元。全部算下来，在过去30年里他共投入了超过10亿美元赌博。”

沃尔特斯和米克尔森之间的关系，因为内幕消息丑闻在2017年浮出水面。沃尔特森当时罪名成立，并且入狱。米克尔森没有遭到指控，但依据和解协议，他交出了100万美元。

书中还写道，2012年莱德杯时，作为美国队队员的米克尔森曾想下注40万美元买美国队赢。运动员下注自己比赛会是重大丑闻，可能导致终身禁赛。沃尔特斯声称，是他在当时劝阻了米克尔森。