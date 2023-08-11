凯恩同意转会拜仁 凯塞多加盟红军

（伦敦综合电）两笔重磅引援诞生，“热刺”托特纳姆（Tottenham Hotspur）前锋凯恩（Kane）同意转会拜仁慕尼黑（Bayern Munich），布赖顿（Brighton）中场凯塞多（Caicedo）投奔利物浦（Liverpool）。

据报道，热刺和拜仁星期五（8月11日）就凯恩的转会达成一致，但需要凯恩的同意，因为凯恩与托特纳姆的合同还有一年到期。不过据德国《图片报》报道，这名球员已经同意了这笔交易，预计将与拜仁签下一份为期四年的合同，转会费约1亿欧元（约1亿4800万新元）。

拜仁上赛季连续11次赢得德甲联赛冠军，但为了争夺欧冠冠军，他们迫切希望引进凯恩，以增强自己在锋线上的进攻实力。

现年30岁的凯恩11岁时加入托特纳姆青训营，2011年完成成年队首秀。他的职业生涯大部分时间都在这家北伦敦球会度过，但也曾被租借至莱顿东方（Leyton Orient）、米尔沃尔（Millwall）、诺里奇（Norwich）和莱斯特（Leicester）。

截至目前，凯恩在各项赛事中为热刺出战超过430场比赛，攻进280球，创造了球会纪录。在国家队层面，凯恩共出战过84场比赛，为英格兰攻入58球，成为队史上的头号射脚。

利物浦中场改造任务完成

21岁厄瓜多尔中场凯塞多以1亿1000万英镑的价格创下英超转会费新高。（法新社）

另一边厢，利物浦以1亿1000万英镑（约1亿8900万新元）从布赖顿签下21岁的厄瓜多尔中场凯塞多，超越今夏西哈姆（West Ham）中场赖斯（Rice）转会阿申纳所创下的1亿零500万英镑，同时也刷新今年2月切尔西（Chelsea）斥资1亿零680万英镑引进阿根廷球员恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）的英超历史纪录。

利物浦在今夏还从布赖顿引进了麦卡利斯特（MacAllister）和从莱比锡红牛签下了索博斯洛伊（Szoboszlai），随着如今凯塞多的顺利加入，悄然之间利物浦已经完成了中场的改造工作。