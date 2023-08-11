女足世界杯迎新格局 西班牙瑞典会师半决赛

上届女足世界杯冠军美国队和亚军荷兰队在本届赛事中先后被淘汰，加上八强中唯一的前世界杯冠军队伍日本的出局，本届世界杯将造就女足新格局。

（奥克兰综合电）西班牙与瑞典在女足世界杯复赛中淘汰各自对手，携手晋级半决赛。随着八强中唯一的前世界杯冠军队伍日本出局，本届赛事将产生新冠军，迎来新格局。

女足世界杯星期五（8月11日）展开两场复赛，西班牙以2比1战胜荷兰，瑞典以2比1淘汰日本，一同晋级四强并将在半决赛中交手。

西班牙与荷兰的这场比赛，双方争斗至第81分钟才由西班牙通过罚球打破僵局。荷兰后卫斯蒂芬妮·范德格拉特（Stefanie van der Gragt）禁区内手球犯规，西班牙的马里奥娜·卡尔登泰（Mariona Caldentey）一蹴而就。

不过在伤停补时阶段，斯蒂芬妮将功补过，在禁区内抽射破门，助荷兰扳平比分。

后卫斯蒂芬妮（蓝衣）在禁区内抽射破门，助荷兰扳平比分。（路透社）

随后比赛进入加时赛，第111分钟，西班牙小将萨尔玛·帕鲁埃洛（Salma Paralluelo）挺身而出，凭借出众的个人能力劲射破门，帮助西班牙历史上首次闯入女足世界杯四强。这也是萨尔玛代表国家队的首个进球。

斯蒂芬妮在赛后说：“我们在加时赛有机会进球，但没把握住，她们也有一次机会，而她们进球了。这就是足球。”

瑞典后卫阿曼达再进球

另一边厢，瑞典与日本的比赛，瑞典后卫阿曼达·伊莱斯泰特（Amanda Ilestedt）上半场在一次混战中破门得分，攻进了她个人在本届赛事的第四个进球。

瑞典后卫阿曼达（13号）在门前混战中，打破僵局。（法新社）

下半场第49分钟，日本队长野风花禁区内手球犯规，主裁判经录像助理裁判（VAR）确认后判罚罚球，瑞典中场菲利帕·安杰达尔（Filippa Angeldal）成功射入。

两球落后的日本开始显得急躁，不断对瑞典的禁区施压。比赛第76分钟，日本终于得到罚球机会，植木理子亲自主罚自己创造的罚球，但球打在横梁上弹出，错失追分机会。

终场前，林穗之香门前推射得手，助日本扳回一城，但为时已晚。

中场林穗之香（16号）门前推射，帮助日本追回一球。（法新社）

被评为本场比赛最佳球员的阿曼达说：“晋级半决赛感觉很棒。我们的表现令人惊叹，我们完全按照事先讨论的方式踢球，紧盯日本球员，让他们难以发挥自己的能力。”

现年63岁的瑞典主帅格哈德松（Gerhardsson）说：“我当了这么多年的教练，手下球员的技术都非常出色。他们的技术非常细致，总是付出百分之百的努力，在这样的比赛中，我们变得更像一支球会球队。”

日本主帅池田太赛后说，他看到了球队在本届世界杯上的成长。“我们能够在全球舞台上展示日本的足球，这是事实。我们输掉了这场比赛，这也是事实。但我们必须评估我们在这届世界杯上所取得的成绩和大家的工作表现。我为此感到骄傲。”