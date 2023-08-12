英超序幕战曼市3比0打爆伯恩利 哈兰德再现杀手本色

（伯恩利综合电）上季英超联赛、英格兰足总杯与欧洲冠军联赛“三冠王”曼市（Man City）在星期六（8月12日）凌晨客场以3比0痛宰伯恩利（Burnley），为新赛季英超打响首炮。

开赛仅四分钟，上季刚加盟曼市就以36球打破英超单赛季进球纪录的挪威“神射脚”哈兰德（Haaland）便证明了自己并非昙花一现，他在德布吕纳（De Bruyne）右侧传中，罗德里（Rodri）头球摆渡到门前后，垫射破门。

第36分钟，哈兰德已攻入他在本场的第二进球，助曼市以2比0领先。

第75分钟，由曼市翼锋福登（Foden）主罚的自由球造成伯恩利门前一片混战，罗德里在无人盯守的情况下抽射破门，将比分改写为3比0。

德布吕纳伤退是曼市唯一遗憾

本场比赛，曼市唯一的遗憾是中场大将德布吕纳在第23分钟伤退，但曼市之后依然控制比赛节奏。

完场前伤停补时第四分钟，替补上场的伯恩利球员萨鲁里（Zaroury）因鲁莽铲截曼市后卫沃克（Walker）而被红卡罚下，这对原本已落后三球的伯恩利来说，无疑是雪上加霜。

不仅如此，伯恩利赛后还得为球迷在上半场向曼市后卫刘易斯（Lewis）抛掷杂物而公开道歉，重返英超之路可说是一开始就不顺。

伯恩利主帅：球队之后只会变得更强

伯恩利主帅孔帕尼（右）与恩师瓜迪奥拉拥抱。（法新社）

然而，曼市前传奇队长、现伯恩利主帅孔帕尼（Kompany）却依然保持乐观，认为比起上赛季足总杯对上曼市，球队这次的表现已大有进步。

他说：“你不可能在输球后还感觉良好，但据我所见，比起我们上一次交手，球队已取得了进步。”伯恩利在上季足总杯复赛0比6惨败给曼市。

他还信誓旦旦地说：“这会是我们本季踢得最差的一场比赛，这支球队之后只会越变越强大。”