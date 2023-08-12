3比2险胜丹戎巴葛联 新潟阿比雷斯卫冕新超联赛冠军　

（早报讯）新潟阿比雷斯（Albirex Niigata）在星期五（8月11日）晚上的新加坡超级足球联赛3比2险胜丹戎巴葛联队（Tanjong Pagar United），提前两轮锁定联赛冠军，卫冕成功。

这是他们近八年的第六座联赛冠军，超越了淡滨尼流浪（Tampines Rovers）的五座，成为本地联赛第二成功的球队，仅次于曾九次夺冠的勇士队（Warriors FC）。

新潟队主帅吉永一明（蓝衣）在赛后举起纸板奖杯，和球员庆祝球队夺冠。（海峡时报）

在裕廊东体育场赢得这场比赛后，新潟队取得五连胜，并保持12场联赛不败，22场积56分。他们在还有两轮的情况下，以八分领先排名第二的狮城水手（Lion City Sailors），继去年后再次夺冠。

新潟队两度以两球领先，尽管丹戎巴葛联的克罗地亚前锋穆德拉齐查（Mudrazija）梅开二度缩小分差，但无阻新潟队提前卫冕。为新潟队取得进球的是中场驹木秀人、前锋兼日本前国脚李忠成和中场深代陆。

这支新潟队是日本J1甲级联赛同名球队的卫星队，自2004年起就加入我国联赛。球队主要由日本的年轻大学球员组成，几乎每年的阵容都会进行大换血。

新潟队球员夺冠后一起到场边感谢球迷的支持。（海峡时报）

值得一提的是，新潟队55岁的主帅吉永一明共带队四个赛季，每个赛季都赢得联赛冠军。这是他继2017年、2018年和2022年后再次夺冠。

他告诉《海峡时报》：“和球员们保持良好关系是最重要的。每个球员都有不同的个性，今年他们展现了作为一个团队的强项。”