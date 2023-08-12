14连胜纪录遭终结 阿尔卡拉斯多伦多大师赛无缘四强

（多伦多综合电）世界第一男单西班牙的阿尔卡拉斯（Alcaraz）星期六（8月12日）在多伦多网球大师赛1比2不敌美国球员保罗（Paul），14连胜纪录遭终结。

赛会首号种子阿尔卡拉斯本周表现低迷，在上一轮与波兰一哥胡尔卡奇（Hurkacz）鏖战三盘才惊险逆转晋级八强。他在复赛中面对世界排名第14的保罗，最终3比6、6比4、3比6不敌后者，无缘半决赛。

在比赛过程中，20岁的阿尔卡拉斯显然对自己的状态不满意，他不时低声嘀咕，不满自己的打法。他在赛后受访时说：“我发现自己在这些球赛的表现不好，现在能做的就是训练和改善。我还有几个星期就要参加美国公开赛，不过现在我必须先把注意力集中在（下周）辛辛那提公开赛。那是1000级别大师赛，也是一个大赛。”

美国的保罗击败阿尔卡拉斯后，将在半决赛对垒意大利球员辛纳。（法新社）

保罗击败强敌后，将在四强赛中对垒六号种子意大利球员辛纳（Sinner），后者在另一场复赛中以6比4、4比6、6比3击败法国36岁老将孟菲尔斯（Monfils）。

保罗在谈到对阿尔卡拉斯的胜利时说：“我不知道自己是否有战胜他的诀窍，但我今天打出了一场好球。我采取了主动，和阿尔卡拉斯对战不能够先失分，他会乘虚而入，所以我在一开始时就要主动攻击。”

澳洲球员德米纳尔击败赛会第二种子球员梅德韦杰夫，职业生涯中第一次打进1000级别赛事的四强。（法新社）

赛会第二号种子梅德韦杰夫（Medvedev）也在复赛中落马，遭澳大利亚球员德米纳尔（de Minaur）以7比6（9比7）、7比5直落两盘淘汰出局。这是世界排名第18的德米纳尔首次打进1000级别赛事的四强，他在半决赛的对手会是非种子球员西班牙的福基纳（Fokina）。