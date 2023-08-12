梅西进球势不可挡 迈阿密国际4比0挺进联赛杯四强　

（迈阿密综合电）梅西（Messi）自加盟美国职业大联盟球会迈阿密国际（Inter Miami）后，进球可说是停不下来。

他在本地时间星期六（8月12日）上午举行的美墨联赛杯复赛中，攻入了他在新东家五场比赛中的第八个进球，同时助球队以4比0大胜夏洛特队（Charlotte FC），昂首挺进半决赛。

不过，比起他在前三场首发皆梅开二度，本仗他只攻入一球，算是相对低调。此外，他也没有像前三仗那样先声夺人，只攻入了球队的最后一个进球。

前锋马丁内斯（Martinez）在第14分钟利用罚球为迈阿密国际打开胜利之门。这是这名委内瑞拉国脚在本季联赛杯第二次罚球得手。

本场第32分钟，在梅西加入后重获新生的边锋泰勒（Taylor）则攻入了他在联赛杯的第四个进球，助球队扩大领先优势。

尽管迈阿密国际已凭借对方后卫马兰达（Malanda）在第78分钟的乌龙球，以3比0遥遥领先，但主帅马蒂诺（Martino）依然没有将梅西换下，而梅西也以进球报答主帅信任，在第86分钟以一记漂亮的劲射破门，将比分定格在4比0。

迈阿密国际将在下星期三（16日）上午与另一支美职联球队费城联队（Philadelphia Union）争夺决赛权。

倘若迈阿密国际能踢进决赛或至少取得第三名的成绩，将第一次取得明年中北美及加勒比冠军杯这项洲际赛的参赛资格。