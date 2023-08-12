切尔西传截胡利物浦两大目标 英超首轮火拼难再和气收场

利物浦两大引援目标拉维亚和凯塞多都可能转投切尔西，红军这次客战蓝军可谓积了一肚子怨气。

上赛季表现不佳的“蓝军”切尔西（Chelsea）和“红军”利物浦（Liverpool），星期天（8月13日）晚上在英超首轮焦点战碰头。两队向来“以和为贵”，但这次赛前却因利物浦的两大引援目标或都被切尔西截胡而硝烟弥漫。

利物浦先前据报以1亿1000万英镑（约1亿8900万新元）的英超转会费纪录和布赖顿（Brighton）达成协议，签下厄瓜多尔中场凯塞多（Caicedo）。但凯塞多拒绝转会利物浦，而更愿意加盟切尔西，这让蓝军准备将报价从之前的1亿英镑提高至1亿1500万英镑，拿下这名21岁新秀。

两队也正争夺南安普敦的19岁比利时后腰拉维亚（Lavia）。利物浦早前三次报价都被南安普敦拒绝。南安普敦坚持要收到5000万英镑，而红军的最后报价为4500万英镑。曾报价4800万英镑的切尔西再度杀出，将报价提高到5500万英镑，已相当接近签下拉维亚。

切尔西对拉维亚的报价达到南安普敦的期望，可能令红军的引援工作再受挫。（路透社）

近六次交锋都踢和 四次互交白卷

切尔西有意在转会市场结束前引进两名中场，利物浦在许多中场离队后也急需完成改造。红蓝两军本次除了要给对手下马威，也需要一场漂亮胜利，忘却上赛季不如意，因此两队过去六次在正赛交锋都踢和，近四次互交白卷的场面或许不会重演。

红军上季若非最后阶段拿下七胜四平不败，以第五名取得欧洲联赛资格，可能无缘本赛季欧战。切尔西成绩更惨淡，花超过6亿英镑引援后只取得第12名，是自1995-96赛季以来的最糟排名，还经历了四位不同的教练带队。

两军换队长引援迎新面貌

切尔西新帅波切蒂诺执教经验丰富，期待率领球队重回巅峰。（路透社）

但在新帅波切蒂诺（Pochettino）的带领下，蓝军有望找回稳定。球队在季前热身赛以三胜两平保持不败，也赢得了首届英超夏季系列赛冠军。在哈弗茨（Havertz）、芒特（Mount）等共13名球员永久离队后，蓝军将以新面貌出击。

塞内加尔新援前锋杰克逊（Jackson）在热身赛表现出色，贡献两进球和三助攻，料将担任单箭头，并得到19岁小将丘库埃梅卡（Chukwuemeka）在身后支援。23岁右后卫里斯·詹姆斯（Reece James）也获委担任蓝军新队长。

利物浦也更换队长，由32岁中卫范戴克（van Dijk）接过袖标。红军在热身赛出现攻强守弱的情况，五场进了18球，丢了11球。球队依然面对中场荒，只有四名中场能上阵，麦卡利斯特（MacAllister）和索博斯莱（Szoboszlai）将首发，为锋线球员萨拉赫（Salah）、努涅斯（Nunez）等人输送弹药。

利物浦主帅克洛普（右）委任范戴克作为红军新队长。但比起这个相对轻松的任务，克洛普还要解决球队中场不足及后防不稳的问题。（关俊威摄）

凯恩正式投拜仁削战力 热刺能否拔蜂刺

“热刺”托特纳姆（Tottenham）同日也将在失去前锋凯恩（Kane）的情况下，客战“蜜蜂”布伦特福德（Brentford）。30岁的凯恩星期六（12日）正式转会德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich），签下四年合约，转会费约为1亿欧元。

凯恩在视频中向热刺全队和球迷表达谢意，并提到他离队或许不是永别，“因为你永远不知道未来会发生什么”。但他认为自己是时候离开，因为他不想在未确定未来时展开新赛季。这也能让热刺新帅波斯特科格鲁（Postecoglou）和球员专注于比赛。

热刺上赛季取得第八名，同样无缘欧战；布伦特福德则名列第九。此前在本地上演帽子戏法的热刺巴西前锋理查利森（Richarlison）料顶替凯恩的空缺，和孙兴慜、麦迪逊（Maddison）等人攻坚。