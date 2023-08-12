澳洲首闯女足世杯四强 英格兰逆转哥伦比亚晋级

在经过了长达10轮令人窒息的马拉松式点球战后，法国女足最终竟败给了门柱。

随着法国球员薇琪·贝卓（Vicki Becho）在本地时间星期六（8月12日）傍晚的女足世界杯复赛将第19个点球射向球门左侧立柱，澳大利亚球员可妮·温（Cortnee Vine）之后射门得手，本届赛事东道主之一的澳洲最终凭点球以7比6击败法国，历史性首次杀进半决赛。

此役也创造了女足世界杯历来最长的点球大战纪录。

这场由澳洲大战法国的女足世界杯第三场复赛，在90分钟的正赛内虽踢出了0比0的和局，但比赛却不乏亮点。到了加时赛，法国的表现明显较优，不过她们始终无法突破澳洲严密的防线。

澳洲门将麦肯锡（左）在扑出法国的第五个点球后，随即射失点球，把现场的万千澳洲球迷吓出一身冷汗。（法新社）

澳洲门将险从英雄变罪人 两队飙泪收场

在加时赛仍无法分出高下后，比赛进入了点球大战，没想到两队依然势均力敌。在澳洲门将麦肯锡·阿诺德（Mackenzie Arnold）扑出了法国的首个点球后，替补上场的法国门将索伦·杜兰特（Solene Durant）也不遑多让，扑出了澳洲的第二个点球，让比赛重回原点。

两队都攻进了各自的第三与第四个点球，但正当大家以为将法国第五个点球拒于门外的麦肯锡之后亲自主罚点球必进时，她却意外地射中球门右侧立柱，让两队再次重返平行线上。

双方之后再各进三个点球，并在第九轮点球中双双失利。不过，就在薇琪操刀的第19个点球中柱后，可妮把握住机会，命中制胜点球，将澳洲送进半决赛。

可妮·温为澳洲射进制胜点球。（路透社）

双方球员都在这场惊心动魄的点球战后哭成泪人，澳洲队喜极而泣，法国队则因为功亏一篑而悲伤至极。

澳洲主帅古斯塔夫森（Gustavsson）在受访时说：“我为这支球队感到无比自豪。她们今天所表现出来的勇气太令人难以置信了。”

法国主帅雷纳德（Renard）则说：“整个球场和这个国家都是和我们对立的。我们拿出了不可思议的表现，但这就是足球，是命运。恭喜澳洲，但我觉得我们理应获得更多。”

英格兰连续三届进四强

在最后一场复赛中，英格兰则以2比1逆转险胜哥伦比亚，连续三届闯入世界杯四强。

尽管哥伦比亚女足此前的世界杯最佳战绩仅仅是进入16强，上届甚至未能取得正赛资格，但她们本届却在小组赛爆冷击败了德国。

本场战役，她们也凭借中场蕾西·桑托斯（Leicy Santos）在第44分钟的进球取得领先，但英格兰很快就还以颜色，前锋劳伦·哈姆（Lauren Hemp）在哥伦比亚门将卡塔莉娜·佩雷斯（Catalina Perez）于上半场伤停补时最后一刻出现“牛油手”后乘虚而入，扳平比分。

第63分钟，哥伦比亚再出现防守失误，另一名英格兰前锋阿莱西亚·拉索（Alessia Russo）也把握住机会，助球队以2比1反超。

前锋阿莱西亚（23号）第63分钟的进球助英格兰以2比1逆转哥伦比亚，连续三届闯入世界杯四强。（路透社）

哥伦比亚在完场阶段发起狂飙反击，但于事无补，英格兰笑到最后。英格兰将在下星期三（16日）的半决赛中，与澳洲争夺决赛权。