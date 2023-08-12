阿申纳2比1砍森林迎开门红 星和直播故障球迷吐槽

阿申纳（Arsenal）星期六晚上（8月12日）以两个漂亮进球，2比1在主场战胜诺丁汉森林（Nottingham Forest），取得英超新赛季开门红。但不少本地球迷却因为直播平台星和出现故障，而无法观赏比赛。

原定本地时间晚上7时30分开始的比赛，因为酋长球场的旋转门故障，导致大批球迷未能入场，而延迟半小时开踢。令本地球迷更扫兴的是，星和娱乐（StarHub TV+）也出现故障。不少球迷尝试登录时，网站却出现“504网关超时”的错误页面。

这已是星和连续两个赛季首轮英超直播出问题。去年首轮数场比赛的星和直播出现画面中断、卡顿或低画质的问题，想不到一年后又再度发生状况，令球迷大吐苦水。

恩凯蒂亚赫与萨卡各下一城

好在阿申纳没有重蹈三个月前输给森林丢冠的覆辙，当时森林主场爆冷1比0战胜炮兵，在保级成功的同时，也让曼市（Man City）提前三轮拿下英超冠军。

不过森林本场差点先进球，前锋约翰逊（Johnson）在第11分钟获得单刀机会，但他将球射偏。

炮兵在第26分钟打破僵局，马蒂内利（Martinelli）左路突破后使出马赛回旋，漂亮地将球传给恩凯蒂亚赫（Nketiah）。后者甩开防守，攻破三天前（9日）才从炮兵转会到森林的门将特纳（Turner）的十指关。

萨卡（Saka）六分钟后扩大比分，精彩程度更甚第一球。他在右侧禁区外得球后向左加速，在距离龙门25码处左脚怒射，球像火箭般窜入龙门左上角。

萨卡（红衣7号）一记刁钻远射，让前队友特纳（黄衣）即使伸长手臂，飞身扑救也无能为力。（路透社）

炮兵新援赖斯（Rice）第76分钟和第81分钟的射门被特纳扑出后，森林扳回一城。当时，森林解围角球后打反击，前曼联（Man United）左路快马埃兰加（Elanga）高速带球跑了半场并横传，前锋阿沃尼伊（Awoniyi）在26岁生日这一天扳回一城。三个月前就是他的进球，扑灭了阿申纳的夺冠梦。

不过森林无法再进球，阿申纳有惊无险取胜；但本地的不少星和用户到比赛结束都没能观看直播。星和回复《联合早报》询问时说，公司知道一些用户无法登录账户，并已提供额外链接给受影响的用户继续观看比赛。其他用户则依旧可以顺利登录。