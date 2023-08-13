美国千金杰西卡击败世界第一 闯加拿大网球公开赛决赛

（蒙特利尔综合电）美国女将杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）星期天（8月13日）在加拿大网球公开赛以2比1战胜世界第一的伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek），盼能在决赛夺冠。

女单半决赛上演赛会头号种子伊加和四号种子杰西卡之间的较量，杰西卡苦战三盘，最终以6比2、6比7（4比7）、6比4胜出。这名美国球员在决胜盘2比4落后时没有轻易放弃，反而连赢四局完成大逆转。

这是杰西卡职业生涯第七次打入巡回赛决赛，她的决赛对手还未产生。由于下雨关系，三号种子伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina，哈萨克斯坦）和15号种子柳德米拉·萨姆索诺娃（Liudmila Samsonova，俄罗斯）的半决赛较量被迫展延。

杰西卡赛后受访时说：“感觉很好，没有比这样更好的赢球方式了。这是一场艰难的比赛。不过作为世界第一的冠军级球员，伊加在第二盘及第三盘打得非常出色，是她推动我胜出。”

来自波兰的伊加是当今女网最强的球员，她本赛季已经取得50场胜利，在法国公开赛更是连续第二年夺冠，在硬地的美国公开赛也是2022年冠军，单赛季连胜数据直逼巅峰时期的美国“黑珍珠”塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）。

不过，来自美国水牛城豪门世家的富家女杰西卡终结了伊加的连胜。她希望成为塞雷娜之后，第一位为美国赢得加拿大公开赛的球员。最后一次有美国女球员在这项赛事夺冠得追溯到2013年。

网球的奖金虽然比其他球类运动如羽毛球和乒乓球来得高，但杰西卡根本不须要靠这行吃饭，她是她父亲的五个法定继承人之一，若按照她父亲现有资产情况，她大约能分到约10亿美元（约13亿5000万新元）的家产。