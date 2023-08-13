帅罗梅开二度 夺个人首个阿拉伯冠军

（利雅得综合电）葡萄牙球星“帅罗”克·罗纳尔多（Ronaldo）迎来他在沙特阿拉伯效力的第一个冠军。他包办两个进球，帮助球队在阿拉伯冠军杯赛成功捧杯。

帅罗年初加盟沙特联赛，他所效力的利雅得胜利（Al Nassr）此前一冠未得，他们上赛季在沙特阿拉伯联赛获得亚军，沙特国王杯则止步半决赛。

胜利队在星期六（8月12日）举行的阿拉伯冠军杯决赛对战利雅得新月（Al-Hilal），尽管有队友被红卡罚下场，帅罗仍表现强势，分别在第74分钟和第98分钟攻入一球，助球队以2比1完成逆转。

两队上半场互交白卷，尽管胜利队攻势凶猛，但新月队门将阿洛瓦伊斯（Al-Owais）有如神助，先后化解马内（Mane）、福法纳（ Fofana）和布罗佐维奇（Brozovic）的射门。新月边卫迈克尔（Michael）还在第51分钟头球建功，首开记录。

本届阿拉伯冠军杯有来自22个阿拉伯国家的37支球会参与，球队经过预赛、小组赛和决赛决出最强的两队争夺冠军。利雅得双雄是沙超实力最强的，他们在本场比赛尽遣精英，胜利队的首发阵容就有帅罗、新兵马内、布罗佐维奇等强将。

帅罗展巨星本色 抢点射门扳平比分

在胜利队落后一球的情况下，中卫阿姆里（Al-Amri）放倒对手被红卡罚下。帅罗这时展现出他的巨星本色，抢点射门把比分扳平后，在加时赛更鱼跃头球补射攻进空门，取得最终胜利。不过，帅罗在一次拼抢后左膝出现不适被换下。

期间，胜利队主帅卡斯特罗（Castro）因抱怨主裁判的判罚也被红卡罚下去。

在沙超新赛季开始前，这个冠军对帅罗来说别具意义，这是他加盟后的第一个冠军。除此之外，帅罗Instagram上的粉丝数量最近也突破6亿大关，成为世界上Instagram粉丝数量最多的人，比阿根廷球星梅西（Messi）多了近1亿2000万人。