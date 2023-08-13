赛季首战曼联主场战狼队 霍伊伦德有伤难上阵

尽管球队出售陷入僵局，未来存在不确定性，但曼联仍希望在新赛季大展宏图。

（曼彻斯特法新电）英超球队“红魔”曼联（Man Utd）新加坡时间星期二凌晨（8月15日）将在主场老特拉福德球场迎战狼队（Wolves），尽管球会的未来仍充满不确定性，但他们仍希望在混乱的局势中取得佳绩，结束长达十年的英超冠军荒。

九个月前，曼联老板格雷泽家族说他们正在考虑出售球会，但种种迹象看来交易进程已陷入停滞。据报道，主要两个竞购方英力士财团和卡塔尔财团的50亿英镑（约85亿新元）报价都没有达到格雷泽家族预期。

格雷泽家族入主曼联之后一直不受大部分曼联球迷待见，他们正寻求能以创世界纪录的60亿英镑收购球队的买家。

尽管球会的未来存在着不确定性，但曼联全队都将心思投入在新赛季里。主帅滕哈格（ten Hag）在执教的第一个赛季就取得不俗的成绩，不只带领球队重返欧洲冠军联赛赛场，还打破六年的冠军荒，赢得欧洲联赛冠军。

进入执教的第二个赛季，滕哈格花了近2亿英镑签下门将奥纳纳（Onana）、中场芒特（Mount）和前锋霍伊伦德（Hojlund），盼解决球队的短板。不过，由于有伤在身，霍伊伦德的亮相得推迟一段时间。

在新闻发布会被问及霍伊伦德的身体状况时，滕哈格说：“正如我们之前所说的，他有小问题，现在没有达到我们球员的水平。所以现在我们必须锻炼他。我们有信心。”

曼联主帅滕哈格满意目前球队的阵容。（法新社）

滕哈格不后悔错过凯恩

霍伊伦德的身材和速度可以和曼市（Man City）球星哈兰德（Haaland）媲美，对于球队选择霍伊伦德而非前热刺当家球星凯恩（Kane），滕哈格表示自己非常满意自己的选择。

“我们已经选了前锋，我们对选择非常满意。作出的每个决定背后都有策略，我们对现在的阵容很满意。”

曼市是上届英超冠军，若曼联想从这名死敌手中夺回暌违多时的联赛冠军，在新赛季首战对垒狼队一定要拿下主场开门红。

从2017年至今的六个赛季里，曼市夺得其中五个英超冠军，只有“红军”利物浦（Liverpool）在2019-20赛季成功截胡。自2020年至今，曼市夺得了三连冠，他们本赛季将冲击四连冠，这是历史上没有英超球队完成的壮举。

对于狼队，许多球员在今年夏天先后离队，唯一的引援就是强制买断的边锋库尼亚（Cunha）。不得不提的是，临近英超首轮揭幕，狼队主帅洛佩特吉（Lopetegui）上周和球队突然分道扬镳，最终请来前伯恩茅斯（Bournemouth）主教练加里·奥尼尔（Gary O’Neil）为接班人。