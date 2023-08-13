与布伦特福德握手言和 热刺新队长孙兴慜出师不利

在凯恩（Kane）星期六（8月12日）投奔拜仁慕尼黑（Bayern Munich）后，韩国籍前锋孙兴慜隔天新官上任，成为“热刺”托特纳姆（Tottenham）新任队长，结果新官上任的孙兴慜出师不利，在英超新赛季首战就为对手送上点球大礼，最终热刺与布伦特福德（Brentford）2比2平局收尾。

托特纳姆星期天（13日）晚做客布伦特福德，比赛第11分钟，麦迪逊（Maddison）送出助攻，罗梅罗（Romero）头球破门，帮助热刺取得领先。

不久之后，孙兴慜在禁区内意外放倒布伦特福德中场延森（Jensen），主裁判回看录像后判罚罚球，射脚姆伯莫（Mbeumo）一蹴而就，布伦特福德扳平比分。

孙兴慜（蓝衣）在禁区内意外放倒布伦特福德中场延森，为主队送上罚球大礼。（路透社）

第36分钟，后卫亨利（Henry）在左路利用个人能力送出助攻，维萨（Wissa）包抄推射，球打在范德文（van de Ven）腿上发生折射飞入球网，布伦特福德将比分反超。

伤停补时阶段，中场麦迪逊禁区外围拿球被干扰，后卫埃莫森（Emerson）迎球直接抽射破门，双方再次回到同一起跑线。

后卫埃莫森（右一）帮助热刺扳平比分。（路透社）

下半场双方互有攻守，但迟迟未有进球，孙兴慜一直很努力，但始终没能取得进球将功补过，他在比赛第75分钟被佩里西奇（Perisic）换下，2比2的比分也保持到了比赛结束。

值得一提的是，本场比赛上半场补时长达11分钟，而热刺正好在这个补时期间将比分扳平，新赛季的“超长补时制度”相信又会在赛后成为众人的谈资，或甚至是引起抨击。下半场比赛中断时间不多，只补时四分钟。