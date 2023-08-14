涉驾驶逃逸 韩泳将黄宣优受查

（首尔讯）韩国泳将黄宣优因涉嫌驾驶逃逸，正在接受当地警方调查。韩国泳总相关人士表示这起事件应该不会影响他出战亚运会。

据韩国忠清北道镇川郡警方星期一（8月14日）透露，星期天（13日）晚上，黄宣优在汽车侧镜撞击80多岁老人后离开现场。

据韩联社报道，黄宣优当时驾驶的汽车侧镜因冲击力被撞碎，不过老人没有受重伤。黄宣优大约30分钟后返回现场，并告诉那里的警察，这起事故可能是他造成的。

警方补充说，黄宣优当时正开车返回位于镇川的国家训练中心，为下个月在杭州举行的亚运会作准备。有关当局目前正在调查黄宣优涉嫌驾驶逃逸事件。

韩国游泳总会工作人员表示，黄宣优已经与这名老人解决了问题，并支付他的医疗费用。

他说：“黄宣优告诉我们，他试图避免撞上一个横穿马路的行人。他一开始并没有意识到造成事故，直到发现他的侧镜被撞碎后才回到现场。”

今年20岁的黄宣优在上月日本福冈举行的世界游泳锦标赛中斩获男子200米自由泳铜牌，如此佳绩让他被认为是韩国游泳队在来临亚运会中的夺金热门。

运动员是否被禁赛取决于他们遭到惩罚的严重程度，不过韩国泳总相关人士估计，黄宣优不会被排除在亚运会阵容之外。

亚运会将于9月23日开幕，一直进行至10月8日。