杰西卡加拿大网球公开赛轻松夺冠

（蒙特利尔法新电）美国女将杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）本地时间星期一（8月14日）击败一日双赛的柳德米拉·萨姆索诺娃（Liudmila Samsonova），赢得职业生涯第二个WTA1000级别单打冠军。

这场加拿大网球公开赛女单决赛并不精彩，赛会四号种子杰西卡用时49分钟就以6比1、6比0横扫来自俄罗斯的15号种子柳德米拉夺冠。

由于雨势影响，柳德米拉与哈萨克斯坦好手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）的半决赛推迟举行，前者苦战三盘艰难获胜后，决赛迎战杰西卡毫无招架之力。

杰西卡赛后说：“我知道她（柳德米拉）的身体状态显然不是最好的。同时我打了一场非常棒的比赛，我不认为我犯下任何非受迫性错误，我打得很完美。”

然而杰西卡承认，她更愿意面对经过充分休息的柳德米拉。“当你觉得自己在一个不公平的环境中比赛时，尤其是面对像她这样优秀的球员，这感觉很糟糕。”

与此同时，柳德米拉表示，由于日程安排，她在半决赛和决赛之间几乎没有时间休息恢复。

她说：“我没有时间恢复，因为我在理疗室给全身贴绷带，花了一个小时。我离开了球场，然后又进来了，这很奇怪。”

伊莲娜（右）和柳德米拉的半决赛因雨推迟，后者一日双赛体能受到影响。（路透社）

前温网冠军伊莲娜指责WTA赛程安排不专业

世界第四的伊莲娜半决赛落败后，在新闻发布会质疑WTA的行程安排，尤其是她前一轮对战俄罗斯球员达丽娅·卡萨金娜战至凌晨3时，经过治疗和恢复，清晨5时才能睡觉。

她说：“由于赛程安排和整体情形，我感觉身体被摧毁掏空了，我不太高兴，但事实就是这样......球员在这种情况下没什么可以做的，天气不好，带来了—些伤病。

“希望这是第一次也是最后一次，这站安排有些不专业。WTA这次的领导能力有点太弱了，希望能有所改变。”