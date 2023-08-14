曼奇尼辞意大利主帅职务

（罗马综合电）意大利足总在星期天（8月13日）宣布，曼奇尼（Mancini）辞去国家队主帅职务，结束长达五年的意大利国家队教头生涯。

曼奇尼是在2018年，意大利无法取得俄罗斯世界杯正赛资格后，开始执教这支四届世界杯冠军球队。这也是意大利队自1958年后，首次无法进入世界杯正赛。

这名58岁教头在执掌意大利队兵符后，虽然成功带领球队夺得2020年欧洲足球锦标赛冠军，但依然无法取得2022年卡塔尔世界杯正赛资格。

曼奇尼：辞帅是个人选择 不会忘记欧锦赛胜利

曼奇尼表示辞去国家队主帅职务是个人选择。他在社交媒体Instagram上说：“我要感谢那些过去五年陪伴我的球员与球迷。我永远不会忘记2020年欧锦赛的特殊胜利，这是份荣耀。”

除了夺得2020年欧锦赛冠军，曼奇尼也带领意大利队在2018年10月至2021年10月取得连续37场不败的佳绩，这也是男足国际赛的最长不败纪录。

此外，曼奇尼率队参加欧洲国家联赛也取得不俗成绩，在2020-21年与2022-23年取得季军。

意大利足总在一份文告上说：“蓝衣军团历史上的重要篇章始于2018年5月，并以2023年国家联赛告终，这一章即将结束。在这期间，2020年欧锦赛的胜利是由一个所有个体组成的团队取得的荣誉。”

卡塔尔世界杯败北 曼奇尼饱受巨大压力

虽然在欧锦赛与欧洲国家联赛的战绩不俗，但在卡塔尔世界杯欧洲区附加赛主场爆冷不敌北马其顿，令曼奇尼的国家队执教生涯饱受巨大压力。然而，这名主帅始终得到意大利足总会长加布里埃尔·格拉维纳（President Gabriele）的信任与支持，留任直到现在。

意大利国家队的下一场国际赛任务将是9月的2024年欧锦赛外围赛，他们将对垒北马其顿与乌克兰。在目前的C组积分榜上，意大利以两赛积三分，排名第三，落后于四赛积12分的英格兰与三赛积六分的乌克兰。

据意大利媒体报道，曾经在2014年至2016年执教意大利队的孔特（Conte）与上个赛季带领那波利（Napoli）夺得意甲冠军的斯帕莱蒂（Spalletti），可能是继任人选。