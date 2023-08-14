内马尔或将加盟利雅得新月

（巴黎综合电）在法国球星姆巴佩（Mbappe）与球会巴黎圣日耳曼（PSG）关系转暖之际，却爆出该队的巴西球星内马尔（Neymar）正与沙特球会利雅得新月（Al-Hilal）展开直接谈判，极有可能成为加入沙特联赛的另一知名国际球星。

据法新社引述一名知情人士的消息，现年31岁的内马尔已“不再是（巴黎圣日耳曼）球会或主帅计划中的人物”。沙特阿拉伯的媒体更是爆料，内马尔已与沙特阿拉伯公共投资基金展开直接谈判。消息称，“如果我们在未来几个小时内与他达成协议，我们将立即开始与巴黎圣日耳曼进行谈判。如果交易达成，他将为利雅得新月效力。”

2017年，内马尔以创纪录的2亿2000万欧元（约3亿2600万新元）从巴塞罗那（Barcelona）加盟巴黎圣日耳曼。不过内马尔在大巴黎期间伤病不断，今年3月初也动了右脚踝的手术，之后才回到球队参加他们的亚洲季前赛。

无独有偶，上个月利雅得新月也向姆巴佩开出了3亿欧元的报价，不过据报道，姆巴佩拒绝与球队官员会面。

法甲新赛季上星期日（8月13日）凌晨的比赛，巴黎圣日耳曼主场迎战洛里昂（Lorient），姆巴佩和内马尔均没有入选球队名单。姆巴佩更是缺席了大巴黎此前在日本和韩国的四场季前热身赛，也被排除在一线队训练之外。

巴黎圣日耳曼主帅恩里克（Enrique）表示，希望球员与球队之间的纠纷能够尽快得到解决。