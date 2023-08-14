巴塞开季首战交白卷 主帅遭红卡驱逐

（马德里路透电）西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）与赫塔费（Getafe）在本地时间星期一（8月14日）进行的西班牙足球甲级联赛竞争激烈，裁判共发出三张红卡，巴塞主帅哈维（Xavi）也领到其中一张，被罚离场。

上届西甲冠军巴塞与赫塔费在这场比赛中，以0比0握手言和。

客场作战的巴塞从比赛一开始就占据上风，巴西边锋拉菲尼亚（Raphinha）通过右路跑动创造机会，给对手制造主要威胁。他在第36分钟几乎破门，但赫塔费门将索里亚（Soria）成功将球挡下。

不久后，拉菲尼亚进攻时因肘击对手阿尔瓦雷斯（Alvarez）而领红卡罚下。十人作战的巴塞过后踢得并不轻松，直到赫塔费的马塔（Mata）在拼抢时因犯规吃到黄卡，两黄变一红被罚下场。至此，巴塞和赫塔费都只有十名球员作战。

哈维：裁判纵容对手犯规 令事态升级

巴塞主帅哈维因对裁判喋喋不休而被出示红卡，也面临停赛的处罚。他赛后接受采访时表示沮丧，称是裁判让事态升级。

“我告诉他，他纵容对手犯规太多次了，所以他把我罚了出去。我没有看到任何一方有手球，手球是无中生有的。今天的补时是个耻辱，时间到了，比赛就应该结束了，补时20分钟真是丢人，我们是在愚弄自己，这太荒唐了。”

哈维也说，去年他们也是以和局的方式开始赛季，但最终结果是好的。他说：“去年我们以同样的方式展开赛季，看看我们最终是如何夺冠的。我很高兴，因为我们10名球员踢得很好……我们有机会取胜，只是没能把握住。”