英媒：切尔西2亿元签凯塞多 创英超转会费纪录

1亿1500万英镑的转会费意味着凯塞多将成为英超转会费最高的球员，但他一次签约八年，切尔西有望一举确定防守中场的长期主力人选。

虽然英超赛季已经开始，“蓝军”切尔西（Chelsea）仍在继续努力引援。据英国媒体报道，蓝军即将从布赖顿（Brighton）签下厄瓜多尔中场凯塞多（Caicedo），转会费将达到1亿1500万英镑（约1亿9780万新元，1英镑约1.72新元，下同），创下英格兰足坛转会费纪录。

凯塞多已在星期一（8月14日）完成体检，即将正式加盟蓝军。布赖顿是上赛季英超最大黑马，最终排名第六，高过托特纳姆（Tottenham）和切尔西这两支传统强队。年仅21岁的凯塞多上赛季刚刚成为布赖顿主力，发挥出众，被认为是英超上赛季表现最好的防守中场。

为得到凯塞多，切尔西和利物浦（Liverpool）在这个夏天展开了激烈的争夺。利物浦报价1亿1000万英镑，据称得到了布赖顿球会的批准，但凯塞多本人不愿意加盟“红军”。因此反而是获得凯塞多本人青睐的切尔西获得了签约优先权。

根据路透社报道，切尔西将付出1亿1500万英镑转会费，这会让凯塞多超过今年1月转会至切尔西的恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandes）和上月转会至阿申纳（Arsenal）的赖斯（Rice），成为英格兰足坛转会费最高的球员。凯塞多将与切尔西签约长达八年，如果凯塞多能够稳定发挥出上赛季水准，切尔西将一举确定防守中场这一核心位置的长期主力人选。虽然转会费高昂，但这也算是一笔一劳永逸的交易。

蓝军红军首轮英超战和

在凯塞多争夺战中，蓝军占据上风。无独有偶，两队星期天（13日）在英超首轮直接对话，比赛结果是双方在切尔西主场1比1战和，难分高下。

利物浦在这场比赛中由萨拉赫（Salah）献上精彩助攻，迪亚斯（Diaz）取得赛季首个进球。之后切尔西由迪萨西（Disasi）门前抢点进球扳平比数。两队各有一个进球因为越位在先，被判无效。

萨拉赫（中）的这脚传球穿透了切尔西的整条防线，为迪亚斯送上助攻。（法新社）

虽然都没能取胜，但首轮比赛面对强敌能取得一分，足以让两队主帅感到满意。赛后两队主帅都对各自球队发表了鼓励性的评论。

切尔西新帅波切蒂诺（Pochettino）说：“我对我们的整体表现感到满意。我觉得本该获胜，因为面对利物浦这样强大的对手，我们只让对方射正球门一次……这只是一个开始，我们才刚刚开始。”

对于凯塞多，波切蒂诺赛后没有给出正面回应。他只是说：“我们需要好的球员，我们需要改善阵容。其实我们正在改善这个阵容。问题是找到合适的球员，找到那个能够让整个球队更好融合在一起的球员。”

利物浦主帅克洛普（Klopp）则说：“我可以接受一分。我们开局做得很好，我很喜欢这样的表现。我们展现出了所需要的一切……我看到了很多喜欢的东西，但也有一些东西我不喜欢。我们第一场就遇上了这么艰难的比赛，我希望从中寻找积极的方面。”