裁判漏判罚球 狼队一球惜败红魔

（曼彻斯特综合电）完全不在状态的“红魔”曼联（Man Utd）凭借瓦拉内（Varane）的全场唯一进球，星期二（8月15日）凌晨以1比0险胜狼队（Wolves），成功在2023-24年赛季首轮英超联赛收获胜利。全场创造更多攻门机会的狼队则因球门前的挥霍，以及裁判在伤停补时漏判罚球，只能冤屈丢分退场。

赛事统计，狼队全场有23次攻门机会，其中六次命中球门目标。主场作战的红魔只有15次攻门，三次命中球门，却凭瓦拉内在球赛第76分钟的进球全取三分。

此外，在伤停补时阶段，红魔门将奥纳纳（Onana）在出击时撞翻狼队进攻卡拉伊茨（Kalajdzic），这个明显的犯规动作裁判视若无睹，录像助理裁判（VAR）也没有介入，红魔因此逃过一劫。

裁判不判罚 狼队主帅称不感意外

狼队主帅加里·奥尼尔（Gary O’Neil）赛后指出这是个明显的犯规动作，不过对于裁判的不判罚，他并不是很意外。

他说：“门将出击，差点把我们前锋的头打掉。这是个犯规动作，不过说实话，我并不是太意外我们没有获得罚球。我了解条例（接受场上判决），但我不能完全接受。”

毫无意外，红魔主帅滕哈格（ten Hag）对于这起事件有不同的诠释，不过他承认球队在这场比赛饱受惊吓。

他说：“这很难。安德烈（奥纳纳）的出击很勇敢，他在扑上之前触到了球，所以我不认为他对对手的触球产生了影响。这一点你可以争论，但我不认为是个罚球。对手在比赛中很活跃，我们必须与之抗衡，必须争取积分。他们是支顽强的团队。希望下一场比赛我们在控球时有更好的表现。”

虽然遗憾地无法从赛季首场联赛争取到任何积分，加里·奥尼尔仍然对球队的表现感到满意。

他说：“我们不能只是专注在那个罚球判决。能来到老特拉福德统治比赛，创造了自2005年来最多的攻门机会，并且是在只有四天训练时间下取得这样的成就是很特别的，这批球员今晚应该得到更多。”