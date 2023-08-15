总经理莫雷若留队 哈登誓言不再效力76人

（洛杉矶法新电）NBA球星哈登（Harden）说，只要莫雷（Morey）仍然担任费城76人队（Philadelphia 76ers）的总经理，他将永远不会再为该队效力。

这名NBA前最有价值球员在与76人队陷入合同僵局后，发表了严厉言论，表示自己不能再是一个雇佣莫雷的球队的成员。

哈登星期二（8月15日）在中国出席为赞助商阿迪达斯举办的活动中说：“达里尔·莫雷是一个骗子，我永远不会成为他所在组织的一部分。”

他之后还特别逐字强调了一遍这句话。

极富挑衅言论 凸显合同谈判或破裂

这些极富挑衅的言论凸显了哈登与76人的合同谈判正在日益恶化，走向破裂的局面。

哈登是在2022年2月从布鲁克林网（Brooklyn Nets）加盟76人。这位33岁的10次全明星球员据报道上个月告诉球队，他想要被交易出队。

美国媒体星期六（12日）报道，76人队已经终止了与哈登关于交易的讨论，并期望他在9月报到赛前训练营。

“The Athletic”体育网站则引述接近哈登的消息来源说，该球员无意参加季前训练营。

76人去年引进哈登，主要是希望这有助于球队冲刺NBA总冠军。然而，由现任NBA最有价值球员恩比德（Embiid）领军的76人在过去两年都止步季后赛，两个赛季都在东部联盟半决赛中出局。