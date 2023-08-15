离开布赖顿加盟蓝军 凯塞多：切尔西是首选

（伦敦综合电）“蓝军”切尔西（Chelsea）星期一（8月14日）正式签下厄瓜多尔中场凯塞多（Caicedo），报道称转会费高达1亿1500万英镑（约1亿9780万新元），创下英超转会费纪录。

这名21岁中场与切尔西签订八年长约，球会也拥有续约选项。1亿1500万英镑的转会费也刷新了蓝军在今年1月以1亿零700万英镑，签下恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）的英超转会费纪录。

切尔西在争取凯塞多时面临另一支英超球会“红军”利物浦（Liverpool）的竞争，虽然红军的1亿1000万英镑报价已经被布赖顿（Brighton）接受，但球员选择加盟切尔西。

毫不犹豫与切尔西签约 凯塞多：美梦成真

凯塞多在切尔西所发出的文告上说：“我很高兴加入切尔西。我为来到这个大球会感到兴奋。当切尔西与我接洽时，我毫不犹豫，知道自己要与这家球会签约。

“来到这里对我来说是美梦成真，我已经迫不及待想与球队在一起。”

报道称切尔西将先支付1亿英镑，另外1500万英镑则是表现相关的附加奖励。

布赖顿是在2021年以400万英镑的低廉价格，从厄瓜多尔甲级联赛球会山谷独立队（Independiente del Valle）签下凯塞多，短短两年的时间，就从这名球员身上获取1亿1000多万英镑的收益。

当年在签下凯塞多后，布赖顿在2021-22年上半赛季将他租借到了比利时球会贝尔斯霍特（Beerschot），凯塞多真正代表布赖顿出赛的时间只有短短的18个月。

布赖顿在上个赛季的英超联赛排名第六，球会历史上首次获得欧战资格。

布赖顿的技术主任威尔（Weir）说：“切尔西得到了世界上其中一名最顶级的中场。过去18个月，凯塞多是我们其中一名表现最出众的球员。”