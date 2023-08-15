四年来首次 网球老将维纳斯击败世界前20球员

（辛辛那提路透电）饱受伤病困扰的七次大满贯得主维纳斯·威廉姆斯（Venus Williams）星期二（8月15日）在辛辛那提网球大师赛交出精彩战役，以6比4、7比5击败赛会16号种子韦罗妮卡·库德梅托娃（Veronika Kudermetova），四年来首次打败世界前20的球员。

此役获胜，现年43岁的维纳斯晋级到了32强，下一轮的对手还未决出，会是郑钦文（中国）和阿莉娅克桑德拉·萨斯诺维奇（Aliaksandra Sasnovich，白罗斯）之间的胜者。

维纳斯：状态比年初更好

维纳斯上个月在温布登网球锦标赛止步首轮，之后在加拿大公开赛也无缘胜利。本周转战辛辛那提击败世界第16的韦罗妮卡，获得久违的胜利，维纳斯感到十分高兴，说自己的状态更好了。

她说：“说实话，我觉得我现在的状态比年初要好。实际上，我很担心因雨而推迟比赛。因为我在奥克兰的比赛中遭到重创，还有其他因雨而推迟的比赛，我受伤了。我告诉自己‘天哪，我不能让这种事再发生在我身上了’”。

目前世界排名第533位的维纳斯今年参加的比赛都因下雨导致发挥不佳。年初的奥克兰精英赛在雨中进行，她当时拉伤腿筋，无缘角逐澳大利亚公开赛，之后又在温网滑倒。

辛辛那提这场比赛同样因下雨而一度暂停，但维纳斯并没有重演之前的悲剧，她稳住阵脚，直落两盘胜出。