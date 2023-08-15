最后时刻绝杀瑞典 西班牙首闯女足世界杯决赛

西班牙和瑞典上半场踢得非常谨慎，下半场才呈献进球盛宴，在短短十分钟内就有三个进球。最终，西班牙以2比1胜出，首次闯入女足世界杯决赛。

（奥克兰综合电）西班牙在星期二（8月15日）举行的女足世界杯赛中率先获得决赛门票，她们在最后时刻以2比1绝杀瑞典，实现球队有史以来最好的成绩。

这是西班牙女队历史上首次闯入决赛，随着前世界冠军日本遭淘汰后，意味着2023年将迎来新科冠军。此役对垒瑞典，实力接近的两队上半场均无建树，直到下半场才呈献进球盛宴。

世界排名第三的瑞典防线坚固，之前从小组赛到到复赛一共五场比赛仅丢了两球，16强赛时甚至让上届冠军美国提前打道回府，上一仗也打败了另一支夺冠热门日本。

不过此役迎战西班牙，瑞典在临近比赛结束时无法抵挡对方的进攻。西班牙小将萨尔玛·帕鲁埃洛（Salma Paralluelo）再度为球队创造奇迹，在第81分钟首开纪录。

瑞典第88分钟凭借蕾贝卡·布洛姆奎斯特（Rebecka Blomqvist）的进球扳平比分，但西班牙后卫奥尔加·卡尔莫纳（Olga Carmona）在一分钟后立下大功，助球队再度夺回领先权，并将2比1的比分维持到比赛结束。

奥尔加年仅23岁，目前已是西班牙和皇家马德里（Real Madrid）女队的双料队长。她2018年还曾帮助西班牙夺得19岁以下世界冠军。

执教球队八年的主帅比尔达（Vilda）感到非常高兴，这是他们距离夺冠最近的一次。他说：“我们非常高兴。如果你现在去更衣室，你会发现他们的庆祝方式令人难以置信。我们前面还有决赛，我们明天要去悉尼，我们想赢得冠军。”

为瑞典攻入扳平一球的蕾贝卡（左）赛后十分沮丧。（路透社）

逼平后马上遭反超 瑞典后卫：犹如一拳打在肚子上

与此同时，瑞典全队感到非常失望。这是他们继2019年法国世界杯和去年欧洲杯之后，再度倒在半决赛。

瑞典后卫马格达莱纳·埃里克森（Magdalena Eriksson）告诉瑞典电视台：“当对手马上又取得领先时，这感觉就像在肚子上挨了一拳。”

瑞典是上届世界杯的铜牌得主，她们这次也会在名次赛力争奖牌，盼能保住第三名成绩。上届冠亚军美国和荷兰都已遭淘汰。

澳洲和英格兰竞争一席决赛资格

星期三（16日）将进行另一场半决赛，由东道主澳大利亚迎战英格兰。英格兰在四年前的比赛止步四强，之后在铜牌战不敌瑞典。

作为四强中唯一的非欧洲球队，主场作战的澳洲迎来队长萨姆·科尔（Sam Kerr）的回归，尽管他们已缔造队史最佳成绩，但肯定不甘于半决赛，将力求继续取得突破。

澳洲目前有多达九名球员在英格兰女足超级联赛效力。他们和英格兰最近一次交手是在今年4月的友谊赛，当时澳洲以2比0完胜，终结了英格兰近两年来在30场国际赛中的不败纪录。