欧媒：内马尔即将加盟沙特利雅得新月

（伦敦综合电）根据英国《卫报》报道，31岁的巴西球星内马尔（Neymar）已经同意离开巴黎圣日耳曼（PSG），加盟沙特阿拉伯联赛球队利雅得新月（Al-Hilal）。内马尔将成为自“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）和本泽马（Benzema）之后，又一位加盟沙特联赛的顶尖超级球星。

据报道称，内马尔这次的转会费将达到8600万英镑（约1亿4792万新元）。在通过体检后，内马尔将和利雅得新月签订一份为期两年的合约，年薪达到1亿3000万英镑。

内马尔合约包括每场7万英镑赢球奖金

据法国媒体“Foot Mercato”报道，内马尔的合约中还包括7万英镑一场的赢球奖金，沙特方面还将为内马尔在其社交媒体账户中，每条推广沙特阿拉伯的发贴支付43万英镑的丰厚报酬。内马尔是世界足坛最受欢迎的球员之一，他在Instagram上有2亿1200万拥趸，仅次于5亿9300万拥趸的帅罗和4亿7600万拥趸的梅西。

内马尔在2016年从西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）加盟巴黎圣日耳曼，当时的转会费达到了惊人的2亿英镑。尽管在巴黎圣日耳曼卖掉内马尔的转会收入难以和当年买入的支出相比，但内马尔原本的合约要到2027年，通过卖掉内马尔，“大巴黎”每年可以节省2500万英镑的工资支出，这让他们能够符合欧洲足联财政公平法案的要求。

在大巴黎效力的七年间，内马尔一共攻入118个进球。不过他始终没能帮助大巴黎实现赢得欧洲冠军联赛冠军的梦想。由于伤病过多，内马尔的出勤率不高，这也在上赛季引起了大巴黎球迷们的不满。