卡罗琳止步辛辛那提赛首轮 将积极备战来临美网

（辛辛那提路透电）“丹麦甜心”卡罗琳·沃兹尼亚奇（Caroline Wozniacki）在辛辛那提网球赛首轮出局，她意识到在参加来临美国公开赛前，自己还有许多地方须要提升。

前世界排名第一的卡罗琳获得外卡参加本周进行的辛辛那提赛，不过，她星期三（8月16日）在女单64强赛以两个4比6败给法国球员瓦尔瓦拉·格拉切娃（Varvara Gracheva）。

一周前，33岁的卡罗琳在加拿大公开赛复出，当时她击败世界第115的澳大利亚女将金伯莉·比勒尔晋级，只是在次轮败给今年的温布登锦标赛冠军得主马尔凯塔·万卓索娃（Marketa Vondrousova）。

本周转战辛辛那提迎战世界第45的瓦尔瓦拉，卡罗琳努力寻找自己的比赛节奏，但她无法突破对手的出色防守，最终以失利收场。

卡罗琳娜赛后说：“我还有大约10天的时间准备美网。我觉得有很多事情我须要做得更好。上周我对自己的表现感到满意，但这周不是我想要的，所以我要回去努力训练。”

尽管复出后只打了三场正式比赛，但卡罗琳相信自己有能力达到外界对她的期望。“我相信自己能做到。很明显，我需要一点时间来适应比赛。

“我并没有真正感受到其他人对我的期望。我想一直以来我对自己太苛刻了。我寻求完美，但在这项运动中是不可能做到的。我会努力训练，打得越来越好。”

美网是2023年最后一个大满贯赛，将于8月28日掀开战幕。

多名种子球员首轮落败

白罗斯名将维多利亚挑落种子球员巴尔博拉晋级。（法新社）

除了卡罗琳，当天还有不少种子球员意外落败。六号种子卡罗琳·加西亚（Caroline Garcia，法国）被美国女将斯隆·斯蒂芬斯（Sloane Stephens）以2比1逆转，来自瑞士的13号种子贝琳达·本西奇（Belinda Bencic）也被西班牙球员克里斯蒂娜·布克沙（Cristina Bucsa）以2比1翻盘。

美国15号种子麦迪逊·凯斯（Madison Keys）则1比2不敌比利时的埃利斯·梅尔滕斯（Elise Mertens）。11号种子巴尔博拉·克雷吉茨科娃（Barbora Krejcikova）0比2出局，击败她的是两次大满贯得主、白罗斯名将维多利那·阿扎伦卡（Victoria Azarenka）。