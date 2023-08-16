拉维亚据传加盟切尔西 利物浦引援再受挫

（伦敦综合电）英超豪门“蓝军”切尔西（Chelsea）在同劲敌“红军”利物浦（Liverpool）的抢人大战中再次胜出。据报道，蓝军已经与南安普敦（Southampton）达成协议，签下比利时小将拉维亚（Lavia）。

上赛季表现不佳的切尔西和利物浦在季前转会窗口，不约而同看上布赖顿（Brighton）中场凯塞多（Caicedo）和南安普敦后腰拉维亚。蓝军星期一（8月14日）正式签下厄瓜多尔中场凯塞多，报道称转会费高达1亿1500万英镑（约1亿9780万新元），创下英超转会费纪录。

英国广播公司接着在星期二（15日）报道，切尔西已经同南安普敦达成协议，以5300万英镑签下19岁中场拉维亚。

拉维亚2020年加盟曼市（Man City），但仅上场两次后，就于2022年7月以1050万英镑转会到南安普敦。这名防守型中场为球会踢了34场比赛，攻进一球，但最终还是无法扭转南安普敦从英超降级的命运。

利物浦早前三次对拉维亚报价都被南安普敦拒绝。南安普敦坚持5000万英镑的报价，而红军的最后报价为4500万英镑。曾报价4800万英镑的切尔西最后杀出，将报价提高到超过5000万英镑，成功签下拉维亚，再次给予利物浦引援工作一记重击。切尔西和利物浦在上周末的英超首轮赛事中1比1握手言和。