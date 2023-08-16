拉脱维亚球星波尔津吉斯脚伤退出篮球世界杯

（里加路透电）拉脱维亚球星波尔津吉斯（Porzingis）星期二（8月15日）在社媒宣布，因脚伤而不参加篮球世界杯。

波尔津吉斯6月在涉及三支球队的交易中，从华盛顿巫师（Washington Wizards）转会到波士顿凯尔特人（Boston Celtics）。这名221公分、身高排名美国职业篮球联赛（NBA）第三的中锋，原本将在8月25日率领拉脱维亚国家队出征于日本、菲律宾、印度尼西亚开打的篮球世界杯。

波尔津吉斯星期二在社交媒体平台X（前推特）发文说：“经过几周的康复疗程和重复的核磁共振检查，我脚部的足底筋膜炎仍然无法让我以最佳状态上阵。（退出篮球世界杯）这一决定是由国家队医务人员和教练组，以及凯尔特人队共同做出的。他们的建议和意见是，现在有必要继续恢复过程。”

28岁的波尔津吉斯在上个赛季为巫师上阵的65场比赛中，场均贡献生涯新高的23.2分，以及8.4个篮板、2.7次助攻和1.5次盖帽。他还在投篮命中率方面创下了生涯最佳的49.8％，38.5％的三分球命中率则是他职业生涯第二高。

作为2017-18赛季的全明星球员，波尔津吉斯在纽约尼克斯（New York Knicks，2015-18赛季），达拉斯小牛（Dallas Mavericks，2019-22赛季）和巫师（2022-23赛季）共七个赛季中场均贡献19.6分和7.9个篮板。

波尔津吉斯行使了他来临赛季合同中的3600万美元（约4884万新元）选项后加入凯尔特人，也促成了凯尔特人将后卫斯马特（Smart）交易到孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）的交易。

绿衫军随后与波尔津吉斯签订两年延长合同，将合同延续到2025-26赛季。