连续六场进球助队踢入决赛 梅西持续点燃美国足球热

加盟迈阿密国际后，梅西每一场都有进球，帮助之前实力平平的迈阿密国际一路踢入中北美联赛杯决赛，有望赢得队史首座冠军奖杯。梅西的魅力让转售球票价格上涨了超过10倍。

梅西再次进球，他所在的迈阿密国际（Inter Miami）也再次取胜。在新加坡时间星期三（8月16日）上午的中北美联赛杯半决赛中，梅西攻入一记贴地远射，帮助球队4比1大胜费城联合（Philadelphia Union），进入决赛。

迈阿密国际在这场比赛中，胜得轻松写意。委内瑞拉前锋约瑟夫·马丁内斯（Josef Martinez）在第三分钟就撬开费城大门。梅西第20分钟在中场拿球，向前带两步后不等对方球员贴上逼抢，直接起左脚射门。球犹如导弹一般，贴地飞行40米精准命中球门右下死角。这是梅西生涯的第二远进球。

这脚40米开外的贴地远射，是梅西（右）生涯第二远的进球。（法新社）

之后阿尔巴（Alba）又在上半场临近结束时攻入一球，迈阿密国际3比0领先遥遥领先。下半场双方各进一球，迈阿密国际4比1胜出。

梅西六战就登上队史射脚榜前三

这样，迈阿密国际首次踢入中北美联赛杯决赛。根据赛制规定，进入联赛杯决赛的球队获得下赛季中北美冠军联赛参赛权，这将是迈阿密国际首次参加冠军联赛。联赛杯决赛将在新加坡时间星期天（20日）打响，迈阿密国际的对手是纳什维尔（Nashville）。如果能在决赛中胜出，迈阿密国际将赢得自2018年成立以来的首座冠军奖杯。

在6月的美国职业大联盟常规赛中，迈阿密国际刚刚1比4惨败给费城联合。如今能以相反的比数战胜对手，梅西当然是首功。7月才正式加盟迈阿密国际的梅西至今在该队出战六场，每场都有进球，一共攻入九个进球。他已经是迈阿密国际队史第三射脚。第一是已经离开该队的阿根廷前锋伊瓜因（Higuain），攻入29球，排名第二的坎帕纳（Campana）攻入16球，现仍在迈阿密国际效力。

迈阿密国际在这六场联赛杯中取得五场胜利，一场和局（后经点球大战获胜）。在获得这位世界最佳球员加盟后，原本在大联盟东岸排名垫底的迈阿密国际已经是名副其实的中北美足坛强队。

费城老板：梅西是点燃球迷热情的火柴

在梅西的魅力下，观众席座无虚席。（法新社）

费城联合主帅库尔丁（Curtin）说：“他们只会变得更强。迈阿密会变得很强。他们的老板正在疯狂花钱，要将迈阿密打造成联赛中最强的球队。他们很可能已经是联赛中最强的球队了。这肯定会成为现实，我不觉得有谁能够阻止他们。”

主办这场比赛的费城主场斯巴鲁体育场（Subaru Park）只有不到2万个座位。在梅西热潮之下，比赛门票不到10分钟就销售一空。在球票转售市场上，最高价格炒到超过1000美元（约1360新元），平均价格达到556美元，而费城联合平时的转售门票价格只有43美元。凭借出色表现，梅西持续点燃美国的足球热潮。

费城老板舒格曼（Sugarman）说：“这是一个美妙的联赛，球迷数目正在增长。不过你总是需要一根火柴去点燃篝火，梅西就是那根火柴。”