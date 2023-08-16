西班牙年轻球员崛起 伤愈归来阿莱克西娅沦为配角

（奥克兰法新电）明星球员在比赛中没有很好地发挥，西班牙的其他球员在女足世界杯赛挺身而出，帮助球队晋级决赛，力争冠军。

去年欧洲杯前夕，效力于西甲球会巴塞罗那（Barcelona）的阿莱克西娅·普特利亚斯（Alexia Putellas）前十字韧带断裂，缺阵了九个多月。

阿莱克西娅在过去两年里，获得了金球奖和国际足联最佳球员奖。由于身体状况原因，她在西班牙晋级世界杯决赛的过程中，只首发了三次。

阿莱克西娅是西班牙队中名气最大的球星，但由于刚伤愈归来，她在本届世界杯只首发三次。（路透社）

赛前外界本以为本届西班牙的表现取决于阿莱克西娅的身体状况，但其他球员如萨尔玛·帕鲁埃洛（Salma Paralluelo）、艾塔纳·邦马蒂（Aitana Bonmati）和特蕾莎·阿贝莱拉（Teresa Abelleira）维持了西班牙的攻防实力，助球队缔造历史。

在西班牙战胜瑞士和荷兰的比赛短暂替补出场后，阿莱克西娅在对阵瑞典的比赛中回到首发阵容。她踢了57分钟后被换下场，19岁边锋萨尔玛出场，并攻入全场首个进球。

阿莱克西娅拖垮对手 萨尔玛改变比赛结果

西班牙主帅比尔达（Vilda）承认，他的策略是用阿莱克西娅来拖垮瑞典，然后再让萨尔玛改变比赛结果。

萨尔玛一年前才决定放弃田径，专注于足球生涯。她在复赛对垒荷兰时也在加时赛攻入制胜一球，是本届世界杯最亮眼的年轻球员之一。

比尔达盛赞这名巴塞新星，他说：“别忘了她还很年轻，只专注于足球一年。我们只是试着帮助她，看她能走多远。没有人知道她的上限在哪里。”