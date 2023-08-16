告别四年前遗憾 英格兰胜澳洲首闯女足世杯决赛

连续两届女足世界杯都倒在四强，英格兰这次终于尝到胜利的滋味。她们在半决赛以3比1力克东道主球队澳洲闯入决赛，接下来将与西班牙争冠。

（悉尼法新电）欧洲杯冠军英格兰继续她们在女足世界杯的强势之旅，星期三（8月16日）在悉尼举行的半决赛中以3比1力克东道主澳大利亚，首次闯入决赛，将与西班牙争冠。

在澳洲体育场观看比赛的人数高达7万5784人，这是本届世界杯第四次创下最多人现场观赛的纪录。

在16强赛恶意踩踏尼日利亚球员的英格兰前锋劳伦·詹姆斯（Lauren James）因红卡被追加停赛，本场比赛依然无法出场，不过这并不影响球队的整体发挥。

英格兰和澳洲在前一个小时里踢成1比1，竞争激烈，英格兰中场艾拉·图内（Ella Toone）在第36分钟首开纪录后，澳洲队长萨姆·科尔（Sam Kerr）在第63分钟还以颜色，轰入一脚世界波取得漂亮进球。

尽管为澳洲攻入扳平一球，但无缘胜利还是让队长萨姆感到非常失望。（法新社）

但世界第10的澳洲防线在比赛接近结束时出现致命失误，让英格兰的前锋劳伦·哈姆（Lauren Hemp）和前锋阿莱西亚·拉索（Alessia Russo）在15分钟内连进两球，拉开比分差距。

英格兰曾两度闯半决赛无缘晋级

最终，世界第四的英格兰将3比1的比分维持到比赛结束，创下球队历史最佳成绩。此前她们在2015年和2019年女足世界杯都晋级到半决赛，但两次都未能更进一步，分别被日本和美国击败。

英格兰后卫露西·布龙泽（Lucy Bronze）说：“我一直想做的事就是进入世界杯决赛，在经历两次的巨大失望之后，老实说，我简直不敢相信今天我们做到了。

“我们都梦想着晋级决赛，我们所有的家人和朋友都预订了在这里待到决赛的门票，因为他们都相信我们。与此同时，能在澳洲与澳洲队交手的感觉也很棒，他们举办了一届很棒的赛事。”

时隔四年，荷兰籍主帅萨琳娜带领英格兰闯入决赛，成为世界杯历史上首位带领不同球队闯入决赛的主帅。（路透社）

对荷兰籍主帅萨琳娜·韦吉曼（Sarina Wiegman）而言，英格兰踢进决赛无疑巩固了她在世界足坛的地位。这是她担任球队主教练期间，在五项赛事中四次带领球队晋级决赛。此前，她曾带领荷兰队晋级2017年欧洲杯和2019年世界杯决赛。四年后作为英格兰主帅，她再次取得非凡成就。

如此一来，算上22届男足世界杯和八届女足世界杯赛，萨琳娜成为史上首位带领不同球队都进入世界杯决赛的主帅。

英格兰与西班牙的决赛将在本地时间星期天（20日）傍晚6时进行，无论是谁夺冠都将是新科世界杯冠军。而澳洲与瑞典的铜牌战则在星期六（19日）展开。