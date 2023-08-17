曼市夺欧洲超级杯 瓜帅剑指球会世界杯

尽管没有发挥出应有水平，曼市还是点球击败塞维利亚，夺下欧洲超级杯，主帅瓜迪奥拉希望球队夺下12月球会世界杯，完成大赛大满贯。

（派拉亚斯综合电）欧洲超级杯点球击败欧洲联赛冠军西甲的塞维利亚（Sevilla）后，欧洲冠军曼市（Man City）主帅瓜迪奥拉（Guardiola）寄望在接下来的球会世界杯完成大赛大满贯。

在这场欧洲超级杯赛上，曼市一度陷入落后的被动局面，但他们最终不仅将比分1比1扳平，在点球大战中更以5比4力挫对手捧杯。

古德尔吉点球失手

帕尔默（右）的进球为曼市争取到点球大战机会。（法新社）

恩涅斯里（En-Nesyri）在上半场第25分钟的头球破门为塞维利亚建立1比0的优势，帕尔默（Palmer）在第63分钟为曼市将比分扳平。此后双方都无法再进球，比赛进入点球大战。

在点球大战中，曼市的五名主罚球员哈兰德（Haaland）、阿尔瓦雷斯（Alvarez）、科瓦契奇（Kovacic）、格雷利什（Grealish）与沃克（Walker）全部射进。塞维利亚的首四名主罚球员奥坎波（Ocampos）、米尔（Mir）、拉基蒂奇（Rakitic）与蒙铁尔（Montiel）也都成功将球送入网，不过负责第五个点球的内马尼亚·古德尔吉（Nemanja Gudelj）失手，曼市成功捧杯。

曼市只缺球会世界杯完成大满贯

曼市主帅瓜迪奥拉寄望称霸12月球会世界杯。（路透社）

自瓜迪奥拉执教曼市后，这名西班牙籍主帅已经率队赢得了五次英超冠军、四座联赛杯与两个足总杯，上赛季捧起球会历史上首座欧冠奖杯，星期四（8月17日）凌晨则成功摘下了欧洲超级杯。只要在今年12月球会世界杯再次称王，即可集结所有大赛冠军奖杯。

瓜迪奥拉说：“我们真的很高兴能这场比赛获胜。现在我们只差一座冠军就能完成大满贯，赢得我们所有能赢的大赛奖杯。”

德布吕纳缺勤 曼市锋线缺活力

曼市在这场欧洲超级杯其实并没有发挥出应有水平，德布吕纳（De Bruyne）与贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）的伤病缺勤严重影响了球队的进攻创造力。

德布吕纳因为腿腱严重受伤，伤缺将长达四个月。这名比利时中场缺勤，再加上马赫雷斯（Mahrez）远走沙特联赛，京多安（Gundogan）改投巴塞罗那（Barcelona）怀抱，曼市进攻力受到很大的影响。

除了球员出走，主力受伤，瓜迪奥拉也抱怨球队没有充裕时间备战新赛季。

瓜迪奥拉说：“我可以这么说，现阶段我们并不在最佳状态。现在进行这样的比赛，就宛如丢筛子般不确定。”

格瓦迪奥尔首次为曼市首发

格瓦迪奥尔（左）完成了加盟曼市后的首发。（法新社）

本赛季以9000万欧元（约1亿3320万新元）从莱比锡（Leipzig）加盟的格瓦迪奥尔（Gvardiol）完成了在曼市的首发，不过这名克罗地亚球员表现不算出色，恩涅斯里进球是因为他无法截下阿库尼（Acuna）的横传。

此外，塞维利亚在1比0领先时本有机会进一步扩大优势，可惜恩涅斯里错过了一次与门将埃德森（Ederson）单挑的机会。

塞维利亚主帅门迪利巴尔（Mendilibar）说：“我们有机会攻入第二个球，但是没有把握住。”