梅西效应发酵 迈阿密国际成联赛杯夺冠热门

（迈阿密路透电）随着阿根廷球王梅西（Messi）加盟后势不可挡，原本成绩差劲的美国大联盟球队迈阿密国际（Inter Miami）现在摇身一变，成为中北美联赛杯夺冠的热门。

迈阿密国际成中北美联赛杯夺冠热门

迈阿密国际将在星期六（8月19日）的中北美联赛杯决赛中客场对垒纳什维尔（Nashville），争夺球会史上首个联赛杯。根据体育博彩公司开出的盘口，迈阿密国际被列为夺冠热门。

梅西加盟迈阿密国际后连续六场比赛进球，总共射门14次，攻进九个球。球队四场比赛各进了四个球，另一次则进了三个球，星期六决赛纳什维尔要坚守完整城池，将面临巨大挑战。

纳什维尔在六场联赛杯胜利中有五场比赛踢进超过一个进球，包括在复赛以5比0击败明尼苏达联队（Minnesota United）。但他们在比赛中平均每场进球数为2.5球，远低于迈阿密国际的3.5球。

梅西承载厚望 迈阿密赢球赔率大跌

根据BetMGM Sportsbook的数据，迈阿密赢球赔率大跌反映了人们认同梅西出色表现，以及有信心他在联赛杯比赛中会继续展现统治力。

在梅西首场比赛之前，目前在美国大联盟联赛榜垫底的迈阿密国际赢得联赛冠军的赔率为+3300。在他出战联赛杯的第二场比赛之前，这个数字降至+2500，然后在他的第三场比赛之前降至+1200。在梅西加盟球队的第六场比赛后，迈阿密国际的赔率已经降至+700，位列联赛夺冠热门队伍的第三名。