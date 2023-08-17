内马尔称帅罗是改变沙特联赛最主要推手

（利雅得综合电）尽管和“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）从西班牙斗到沙特阿拉伯，但巴西球星内马尔（Neymar）承认，对方是改变沙特职业足球联赛的最主要推手。

现年31岁的内马尔刚在星期二（8月15日）与效力了六年的法甲球队巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain）“分手”，与沙特“四大天王”球队之一希拉尔（Al-Hilal，也译利雅得新月）签约两年。

内马尔与帅罗恩怨将延续至沙职联

内马尔与帅罗曾同期分别效力于西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）与皇家马德里（Real Madrid），如今内马尔又加盟帅罗所属球队艾纳斯（Al-Nassr，也译利雅得胜利）的同城劲敌希拉尔，意味着两人的恩怨将从西甲联赛延续至沙职联。

内马尔在星期三（16日）接受他转会后的首个访问时说：“我相信是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多开始了这一切，大家当时还说他‘疯了’。现在你可以看见这个联赛已越来越强大。

“这是令人兴奋的，能和其他球队的顶级球员交手会让你兴奋，并激励你踢得更好。当你面对罗纳尔多、本泽马（Benzema）、菲尔米诺（Firmino）时，你会更加兴奋。”

希拉尔今夏如愿邀内马尔过档

在艾纳斯今年初成功引进帅罗后，希拉尔今夏就迫不及待想要引进一名重量级球员。在先后向梅西（Messi）与姆巴佩（Mbappe）招手却遭拒绝后，终于如愿邀得内马尔过档。

除了内马尔之外，他们本季引进的还包括狼队（Wolverhampton）前队长内维斯（Neves）、前切尔西（Chelsea）后卫库利巴利（Koulibaly）、前意甲球队拉齐奥（Lazio）中场米林科维奇·萨维奇（Milinkovic-Savic）和前圣彼得堡泽尼特边锋迈孔（Malcom）。

谈到新球队，内马尔说：“我认为拥有一支优秀的团队非常重要。显然，这会在你职业生涯中帮助你做出一些决定，至少对我来说是如此。”