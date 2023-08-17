乔科维奇收获对手退赛礼 晋级辛辛那提大师赛16强

（辛辛那提法新电）塞尔维亚网球你名将乔科维奇（Djokovic）为了来临美国公开赛角逐辛辛那提大师赛，他在次轮收获西班牙对手福基纳（Fokina）退赛礼，晋级16强。

世界第二的乔科维奇星期四（8月17日）在32强赛迎战福基纳，首盘以6比4拿下后，后者因背部受伤无法继续比赛。

乔科维奇：因对手退赛赢球非我所愿

23次大满贯得主乔科维奇赛后说：“他告诉我是昨天（8月16日）开始不舒服的。希望他能准备好前往纽约参加美网。这绝对不是我想赢球的方式，观众期待的是一场比赛，一场战斗。这场比赛的结束让我百感交集。我希望通过提高自己的水平来建立比赛状态和持续进步。”

这是36岁的乔科维奇自2021年以来首次在美国参赛，他之前因拒绝注射冠病疫苗而无法进入美国参赛。

期待对战网坛老将蒙菲尔斯

乔科维奇接下来的对手是36岁法国球员蒙菲尔斯（Monfils），后者较早时以7比5、6比4击败澳大利亚球员德米纳尔（de Minaur）。

乔科维奇和蒙菲尔斯同样属于网坛老将，他非常期待这场比赛。他说：“这将是一场老将之间的战斗。盖尔（蒙菲尔斯）是一个了不起的球员，我非常尊重他，也很喜欢他。他给球迷们带来许多欢乐。他是过去20年里最具魅力的球员。”

星期四进行的辛辛那提大师赛爆出不少冷门，来自丹麦的六号种子鲁内（Rune）遭淘汰，他4比6、0比2落后美国球员麦克唐纳（McDonald）时宣布退赛。不仅如此，意大利新星、七号种子辛纳（Sinner）也止步次轮，塞尔维亚老将拉约维奇（Lajovic）以6比4、7比6（7比4）胜出。