布达佩斯田径世锦赛 五运动员最受瞩目

2023年世界田径世锦赛星期六（8月19日）于匈牙利首都布达佩斯掀开战幔，我国女飞人珊蒂将力拼杀进100米和200米半决赛，另外四名运动员的表现也令人期待。

2023年布达佩斯田径世锦赛将于星期六（8月19日）吹响号角。与过去相比，本届赛事相信会引发更多国人关注。我国“女飞人”珊蒂首次凭实力拿到了世锦赛资格，这也是新加坡自田总10多年前开始统计以来，首次有选手不靠外卡参赛。

本届世锦赛吸引了来自200多个国家的超过2000名运动员参赛，他们个个身怀绝技，希望能在布达佩斯展现出最强的自己。

以下是《联合早报》记者筛选出来的五大最受瞩目的运动员。

美国短跑名将莱尔斯期待打破由牙买加名宿博尔特保持长达14年的男子200米世界纪录。（法新社）

莱尔斯（男子200米，美国）

在去年的世锦赛男子200米成功卫冕后，美国短跑名将莱尔斯（Lyles）这次不仅剑指三连冠，还要打破由牙买加名宿博尔特（Bolt）保持了长达14年的世界纪录。

博尔特在2009年世锦赛上创造的9秒58男子100米世界纪录和19秒19男子200米世界纪录，至今无人能破。

不过，莱尔斯却相信自己能在布达佩斯让博尔特的200米纪录作古。他最近在社交媒体上大胆预测自己届时能跑出19秒10，打破博尔特尘封14年的200米世界纪录。

莱尔斯在去年世锦赛以19秒31创造了200米个人纪录，上个月他在伦敦钻石联赛夺冠时跑出的19秒47也是此项目今年的最快成绩。因此不论最终能否打破博尔特的纪录，他都是本届世锦赛男子200米的夺冠最大热门。

肯尼亚长跑女将费思·基普耶贡过去两个月先后刷新1500米、5000米和一英里跑三项世界纪录。（法新社）

费思·基普耶贡（女子1500米、5000米，肯尼亚）

两个月内刷新三项世界纪录，29岁的肯尼亚长跑女将费思·基普耶贡（Faith Kipyegon）在来临世锦赛难保不会再有突破。

这名两届奥运会与两届世锦赛冠军本季状态爆棚，她今年六月首次打破女子1500米世界纪录的一周后，改写了5000米世界纪录，7月底再创造一英里跑的世界纪录。她的一英里跑新世界纪录比原纪录保持者、荷兰名将西凡·哈山（Sifan Hassan）的纪录快了近五秒。

虽然世锦赛不设一英里跑，但以费思目前的状态，首次包揽世锦赛1500米和5000米金牌应该是可实现的目标。

在美国名将悉妮·麦克劳克林的缺席下，荷兰女将费姆克·波尔（右一）成为了女子400米栏的夺冠热门。（法新社）

费姆克·波尔（女子400米栏，荷兰）

随着悉妮·麦克劳克林（Sydney McLaughlin）这名上届奥运会与上届世锦赛双料冠军因伤退出布达佩斯世锦赛，23岁的荷兰女将费姆克·波尔（Femke Bol）瞬间成为了女子400米栏的夺冠热门。

在女子400米栏史上最快的八项成绩中，有六项由悉妮创造，但费姆克刚在上个月的伦敦钻石联赛创造了历史第三快，同时也是今年最快的51秒45成绩。

从2021年东京奥运会到去年的世锦赛，费姆克在此项目的奖牌从铜变银，本届世锦赛在悉妮的缺席下再进一步夺金，并不让人意外。

上届世锦赛200米冠军谢莉卡·杰克逊这次剑指短跑双冠。（法新社）

谢莉卡·杰克逊（女子100米、200米，牙买加）

早前主攻400米的牙买加女将谢莉卡·杰克逊（Shericka Jackson），近年来转战100米和200米，交出了亮眼成绩单。

她在东京奥运会100米夺铜后，去年世锦赛在两个短跑项目中皆有斩获，200米力压同袍兼常青树谢莉安·弗雷泽·普莱斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）封后，100米则惜败给对方，屈居第二。这两名牙买加女将在布达佩斯的竞争令人期待。

但以今年的状态而言，谢莉卡或许更占优势，她刚在上个月的牙买加田径锦标赛100米创造了10秒65的今年最快成绩，谢莉安本季则一度受伤，影响了表现。

珊蒂从曼谷田径亚锦赛带回了两枚金牌。（白艳琳摄）

珊蒂（女子200米，新加坡）

最后要提的当然是新加坡的骄傲珊蒂。珊蒂今年可谓取得突破性进展，在备战5月份的东运会时就屡破100米和200米全国纪录，到了柬埔寨也不负众望，成为东运会史上首名包揽两个短跑金牌的女运动员。

两个月后，珊蒂挑战竞争更为激烈的亚洲田径锦标赛，再次成为“双冠王”，相信这样的成绩是珊蒂在本届东运会前想都不敢想的。

凭借一系列的出色表现，珊蒂今年的世界排名节节上升，过去三次利用外卡取得世锦赛参赛资格的她也因此顺利搭上了通往布达佩斯的班车，取得了两个项目的参赛资格。

当然，珊蒂不太可能在世锦赛登上领奖台，晋级决赛对她来说也可能有点遥不可及。但根据去年世锦赛的100米和200米预赛成绩，珊蒂若能在布达佩斯发挥最佳状态，极有可能杀入两个项目半决赛。

若她能做到这一点，将进一步改写新加坡田径的历史。

珊蒂的100米和200米个人最佳成绩分别为11秒20及22秒69。