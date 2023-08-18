加盟迈阿密国际 梅西重拾快乐

（劳德代尔堡法新电）阿根廷球星梅西（Messi）表示，自从加入迈阿密国际（Inter Milan）后，他重新找到了快乐，并认为加入美国职业大联盟和从巴塞罗那（Barcelona）转会到巴黎圣日耳曼（PSG）的经历完全相反。

梅西在大巴黎效力两个赛季后今年加入迈阿密国际，已经在六场比赛中打进九球，协助球队打入中北美联赛杯决赛。

对转投迈阿密国际感到满意

梅西加盟迈阿密国际后，星期四（8月17日）首次接受当地媒体采访时，轻松聊到他在佛罗里达州南部的生活，并将其与他在法国巴黎的时光做了比较。今年早些时候，他在部分球迷的嘘声中，终结了和巴黎圣日耳曼的宾主关系。

梅西说：“正如我当时所说，我去巴黎并不是我想要的，我不想离开巴塞罗那，可以这么说，那是突如其来的事情。而且，我还必须适应一个与我一生居住的地方完全不同的环境，无论是城市还是体育方面，那是困难的，但与我现在所经历的完全相反。”

梅西从13岁开始就从阿根廷家乡加入巴塞罗那。经过多年征战，他因这个西甲豪门陷入财务困难之后转会大巴黎。在法国两个赛季后，有传言称梅西可能重返巴塞罗那，或加入“钞”能力满值的沙特阿拉伯联赛，但梅西对自己转投迈阿密国际的决定感到心满意足。

入围欧足联年度球员奖

他说：“我可以告诉你，（和家人一起做的）这个决定让我非常开心，不仅是关于比赛，还有一切进展，还有我的家人，我们的日常生活，我们如何享受这座城市，以及人们对我们的欢迎，从第一天起就非常棒，而且不仅是在迈阿密。”

七届金球奖得主梅西星期四与曼市（Man City）的德布吕纳（De Bruyne）和哈兰德（Haaland）共同入围欧洲足联年度球员奖名单，赢家将在8月31日公布。

梅西将在星期六（19日）的中北美联赛杯决赛中对垒纳什维尔（Nashville），争夺球会创会三年以来的首个冠军。