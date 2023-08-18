热刺恶斗红魔 曼市硬碰喜鹊

首轮联赛客场战平布伦特福德后，热刺希望在赛季首场主场联赛擒魔。喜鹊首轮狂胜后，力争制服上赛季冠军曼市，继续高飞。

瓦拉内的进球为曼联在首场英超联赛取得险胜。（路透社）

2023-24年英格兰超级联赛本周末进入第二轮比赛，最具看头的两场比赛莫过于星期天（8月20日）凌晨“热刺”托特纳姆（Tottenham）主场对垒“红魔”曼联（Man Utd），以及上赛季冠军曼市（Man City）主场硬碰“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）战役。

热刺球迷拟在赛季首场主战抗议

首轮客场2比2战平布伦特福德（Brentford）后，这将是热刺新赛季首次在主场作战，不过等待新帅波斯特科格鲁（Postecoglou）首场英超主场赛事的恐怕不是球迷的掌声，更可能是抗议声。

热刺主力前锋哈里·凯恩（Harry Kane）本赛季远走德甲，加盟拜仁慕尼黑（Bayern Munich），引起了热刺球迷的不满。尤其是新赛季门票涨价20%，却留不住在队里拥有神般地位的凯恩，更叫球迷愤怒。

托特纳姆热刺球迷信托说：“欧洲其中一个最富裕的球会，向我们索取了英超与欧洲最昂贵的票价。这是在剥削球迷的忠诚。”

热刺或仿效狼队狂攻红魔

首轮联赛对垒布伦特福德，热刺展现了不俗的进攻力，不过球队防守能力不足令他们从领先一度沦为落后，最终才在半场结束前扳平比分。

红魔首场联赛虽然成功击退狼队（Wolves），却胜得有点狼狈，全场比赛处处受制于对手，凭借瓦拉内（Varane）的进球勉强获胜。如果不是裁判与录像助理裁判（VAR）在球赛最后关头漏判门将奥纳纳（Onana）的犯规，红魔恐怕无法全取三分。

热刺进球功臣罗梅罗或缺阵

罗梅罗恐因上一场比赛头部受创无缘本轮比赛。（法新社）

热刺上一轮比赛的进球英雄罗梅罗（Romero）因为撞伤头部，在进球后不久被撤下，主帅波斯特科格鲁称主要是担心球员有脑震荡。根据此逻辑，罗梅罗很有可能缺席这场关键战役，这也意味着热刺的伤兵营将在原有的吉尔（Gil）、本坦库尔（Bentancur）、塞塞尼翁（Sessegnon）、福斯特（Forster）与怀特曼（Whiteman）的冗长名单上再添罗梅罗。

红魔阵营的伤兵则有新援霍伊伦德（Hojlund）、迈努（Mainoo）、马拉西亚（Malacia）、迪亚洛（Diallo）与希顿（Heaton）。

喜鹊前锋伊萨克延续上赛季勇态

喜鹊前锋伊萨克首轮比赛梅开二度，状态不逊上赛季。（法新社）

在热刺与红魔的比赛之后，上赛季冠军曼市将在主场迎战强势崛起的纽卡斯尔。

首轮比赛在主场5比1狂胜阿斯顿维拉（Aston Villa）令喜鹊暂时凭借净胜球的优势领跑积分榜，伊萨克（Isak）在该场比赛梅开二度。这名瑞典前锋上赛季虽然一度面临长时间伤痛困扰，只为喜鹊出战22场联赛，仍然贡献10个进球，是球队锋线上的一把利刃。曼市则在首轮比赛客场3比0轻松拿下伯恩利（Burnley）。

首轮狂胜对手，再加上赛季初始阶段遇上实力强大的曼市，或许对于喜鹊是个好时机。

曼市多名主力恐伤缺

曼市刚在周中的欧洲超级杯与西甲劲旅塞维利亚（Sevilla）经历了一场苦战，从落后到追平，最终才凭借点球击败对手称王。

主帅瓜迪奥拉（Guardiola）对于球队必须在超级杯后三天进行另一场联赛硬战显然不满，球队目前面临多名主力球员伤缺。

在超级杯赛，中场主力德布吕纳（De Bruyne）、贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）、迪亚斯（Dias）与斯通斯（Stones）缺勤，预计星期天凌晨无法上场。

不过就交手纪录上，曼市拥有绝对优势。在过去23年，喜鹊从不曾在曼市主场进行的英超联赛打过胜仗。